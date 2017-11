Bosz hoopt na nieuwe domper dat Dortmund snel zelfvertrouwen hervindt

"Deze wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. We verzuimden echter de 2-0 te maken", zegt Bosz op de website van Borussia. "De eerste doelpoging van Nicosia ging er meteen in, dat was erg vervelend."

Dortmund moet zijn laatste twee pouleduels winnen van Tottenham Hotspur en Real Madrid, terwijl de Spaanse club ook niet mag winnen van APOEL. Reëel gezien lijkt de derde plaats in de poule en daarmee een vervolg in de Europa League het hoogst haalbare voor de Duitsers. Net als APOEL heeft Dortmund pas twee punten na vier duels.

In de laatste zes wedstrijden wist Dortmund alleen het bekerduel met 1.FC Magdeburg (0-5) uit de Dritte Liga te winnen. Na de uitstekende seizoensstart is de ploeg van Bosz de koppositie in de Bundesliga inmiddels kwijtgeraakt aan Bayern München.

Topper

De Duitse recordkampioen komt zaterdag naar Dortmund voor de topper in de Bundesliga. "Misschien komt dat duel voor ons wel op een goed moment", zei Bosz. "De verwachtingen zijn nu niet zo hoog meer. We zitten samen in deze mindere fase en zullen er ook weer samen uit komen."

"Ik moet vooral het vertrouwen bij mijn spelers terugbrengen. Aan het begin van het seizoen hebben we kunnen zien welke prestaties we neer kunnen zetten. We hebben gewoon goede spelers, dat zag je tegen Nicosia ook. Als we ons zelfvertrouwen terugvinden, komen we weer op het juiste spoor."

De vormcirisis van Dortmund valt samen met die van Pierre-Emerick Aubameyang. De spits staat al vier duels op rij droog. Bosz nam hem in bescherming. "Een spits die een paar weken niet scoort, gaat nadenken. Hij mist gewoon wat geluk. Dat komt echter wel weer terug."

Het duel tussen Dortmund en Bayern begint zaterdag om 18.30 uur in het Signal Iduna Stadion.

