Amrabat 'kon wel door grond zakken' na cruciale fout tegen Shakhtar

Amrabat probeerde na een kwartier spelen in Charkov door het midden uit te verdedigen, maar speelde de bal recht in de voeten van Marlos. De Braziliaanse middenvelder maakte dankbaar gebruik van het cadeautje en schoot de 2-1 binnen.

"Ik raakte de bal maar half en speelde daardoor precies in de voeten van de tegenstander", blikte Amrabat voor de camera van Veronica terug op dat moment. "Dat is heel pijnlijk. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan en door de grond zakken. In de Champions League wordt elke fout afgestraft."

Amrabat was voor de wedstrijd ook al onderwerp van gesprek. Enkele uren voor het duel met Shakhtar werd bekend dat de Nederlandse middenvelder met Marokkaanse afkomst heeft gekozen om voor Marokko uit te komen in plaats van Oranje.

De oud-speler van FC Utrecht wilde daar zelf weinig over zeggen na de wedstrijd. "Het was een heel moeilijke beslissing, maar ik heb op gevoel gekozen. Verder is dit niet het moment om het daarover te hebben. Ik ben nu ontzettend teleurgesteld over de uitslag en wil op een ander moment mijn verhaal doen."

El Ahmadi

Aanvoerder Karim El Ahmadi baalde vooral van het gebrek aan effectiviteit bij Feyenoord, dat vooral in de tweede helft mogelijkheden kreeg om langszij te komen.

"Als ik kijk naar de kansen die we hebben gehad, dan doe we onszelf tekort", oordeelde El Ahmadi. "We gaven binnen vijf minuten twee goals weg. Shakhtar had minder kansen dan wij, maar maakte er wel drie. We staan weer met lege handen en dat is de realiteit."

Feyenoord kan zich nog wel plaatsen voor de Europa League, maar dan moet de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst drie punten goedmaken op nummer drie Napoli.

El Ahmadi had al geen rekening meer gehouden met Europese overwintering. "Kunnen we nog derde worden? Dan moeten we thuis maar met dikke cijfers van Napoli winnen", besloot de middenvelder.