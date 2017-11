Van Bronckhorst ziet Feyenoord groeien ondanks nederlaag bij Shakhtar

"Ik zie een ploeg die elke wedstrijd stappen maakt. Ook vandaag. Als je tegen zo'n tegenstander zoveel kansen weet te creëren, dan doe je iets goed. Alleen is het nog niet goed genoeg om ook punten te pakken op dit niveau", zei Van Bronckhorst voor de camera van Veronica.

Feyenoord kwam in Charkov in de twaalfde minuut op voorsprong via Nicolai Jörgensen. Amper vijf minuten later keken de Rotterdammers echter tegen een achterstand aan, na doelpunten van Facundo Ferreyra en Marlos. In de tweede helft besliste Marlos de wedstrijd met zijn tweede treffer.

"De 1-1 viel veel te snel", baalde Van Bronckhorst. "Bij de 2-1 ging een fout van Sofyan Amrabat aan vooraf. Niet zijn eerste inderdaad. Ik denk niet dat hij de keuze tussen Nederland en Marokko meeneemt in het veld. Hij maakt de fouten wel in wedstrijden waar meer druk opstaat. Dan wordt zowat alles afgestraft."

Van Bronckhorst vond dat niet alleen Amrabat, maar heel Feyenoord zich op die manier tekort had gedaan. "We hebben over de hele wedstrijd bekeken een aardig niveau gehaald. We hebben kansen gehad om meer uit deze wedstrijd te halen. Neemt niet weg dat Shakhtar een ploeg is met heel veel kwaliteit."

Overwintering

Van Bronckhorst beseft als geen ander dat overwintering in Europa een lastig verhaal gaat worden voor Feyenoord. De kampioen van Nederland kan alleen nog derde in poule F worden, wat een vervolg in de Europa League betekent.

"We hebben het geluk dat Manchester City van Napoli heeft gewonnen. Als de uitslagen in de volgende speelronde ons ook gunstig gezind zijn, dan kunnen we het thuis tegen Napoli wellicht nog afmaken."

Het nog puntloze Feyenoord heeft met nog twee wedstrijden voor de boeg drie punten achterstand op nummer drie Napoli. De equipe van Van Bronckhorst neemt het op 21 september eerst in Engeland op tegen het al voor de achtste finales geplaatste Manchester City, waarna op 6 december Napoli op bezoekt komt in De Kuip.