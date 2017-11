Feyenoord uitgeschakeld in Champions League na nederlaag bij Shakhtar

Feyenoord kwam via Nicolai Jörgensen nog wel op voorsprong, maar Facundo Ferreyra en Marlos (twee keer) dompelden de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in het vervolg van het duel alsnog in rouw.

Feyenoord verloor eerder in groep F van Manchester City (0-4), Napoli (3-1) en thuis van Shakhtar (1-2). De regerend landskampioen leed in Charkov al de zevende nederlaag op rij in de Champions League en is daarmee de slechtst presterende Nederlandse club ooit in het miljoenenbal.

City won woensdagavond met 2-4 op bezoek bij Napoli, waardoor de Engelsen nog altijd de volle buit hebben en al verzekerd zijn van een ticket voor de achtste finales. Ook Shakhtar is daar met negen punten dichtbij.

Feyenoord maakt nog wel kans op een vervolg in de Europa League, maar moet dan in de resterende twee wedstrijden een achterstand van drie punten goedmaken op nummer drie Napoli. De Italianen zijn nog wel in de race voor overwintering in de Champions League.

Droomstart

Feyenoord kende een droomstart in Charkov en kwam al in de twaalfde minuut op 0-1. Jörgensen kopte een afgemeten voorzet met rechts van Steven Berghuis tegen de touwen, nadat hij zelf de bal rond de middencirkel had veroverd en door was gesprint richting het vijandelijke strafschopgebied.

De voorsprong van Feyenoord hield slechts twee minuten stand. Doelman Brad Jones hield Taison in eerste instantie nog van scoren af, maar was luttele seconden later kansloos bij een inzet van Ferreyra. De aanvaller werd vrij voor het doel gezet door Bernard, maar had wel twee pogingen nodig om de 1-1 op het scorebord te zetten.

Feyenoord was dusdanig van slag van de gelijkmaker, dat het in de zeventiende minuut ook meteen 2-1 werd voor Shakhtar. Sofyan Amrabat verdedigde dramatisch uit, waarvan Marlos dankbaar profiteerde, al moet gezegd worden dat Jones er niet heel goed uitzag bij het afstandsschot van de Braziliaan.

Feyenoord slaagde er in de eerste helft niet in zich te herpakken en mocht blij zijn dat het halverwege slechts 2-1 stond. Jones hield Marlos en Bernard van scoren af en had het geluk dat Ferreyra uit een hoekschop van Taison de lat trof.

Sleepbeweging

Feyenoord kon er pas in de openingsfase van de tweede helft wat tegenover stellen en was zowaar een paar keer dicht bij de 2-2. Berghuis en Jörgensen vonden echter keeper Andrij Pjatov op hun weg.

Shakhtar toonde zich wat dat betreft een stuk effectiever en breidde in de 68e minuut de score uit naar 3-1. Marlos passeerde Renato Tapia met een fraaie sleepbeweging en liet ook Jones het nakijken met een subliem stiftje.

Het was ook gelijk de laatse actie van Tapia, die in het Metalist Stadion zijn rentree maakte na ruim twee weken blessureleed. De verdediger werd vervangen door Kevin Diks, maar ook hij kon Feyenoord niet terug in het duel brengen.

Wel kreeg Feyenoord nog een extra domper te verwerken toen Karim El Ahmadi zijn derde gele kaart van het toernooi pakte en er dus over drie weken niet bij is als de equipe van Van Bronckhorst afreist naar Manchester.

