Tottenham en City naar knock-outfase CL, weer geen zege voor Bosz

Dele Alli was de grote man aan de kant van Tottenham. De 21-jarige aanvaller zorgde na 27 minuten spelen op Wembley voor de openingstreffer en vergrootte de marge tien minuten na rust naar twee met een van richting veranderd schot.

Na 65 minuten werd het nog pijnlijker voor Real Madrid toen oud-Ajacied Christian Eriksen na een goed uitgevoerde counter de 3-0 aantekende. Cristiano Ronaldo verzachtte de Madrileense pijn tien minuten voor tijd met de eretreffer.

Real Madrid verloor voor het eerst sinds oktober 2012 een groepswedstrijd in de Champions League, maar hoeft niet direct te vrezen voor uitschakeling. De 'Koninklijke' heeft in groep H met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten meer dan Borussia Dortmund en APOEL Nicosia, die in Duitsland met 1-1 gelijkspeelden.

De remise is een nieuwe tegenvaller voor Dortmund-trainer Peter Bosz, wiens positie verder onder druk komt te staan. De Duitsers liet in de Bundesliga al acht punten liggen in de laatste drie duels en wonnen nog geen enkele wedstrijd in de Champions League.

Raphaël Guerriero zorgde na 29 minuten nog wel voor de openingstreffer namens Dortmund. Zes minuten na rust kreeg Michael Poté alle ruimte om de gelijkmaker binnen te werken namens de Cyprioten. Dortmund en APOEL hebben nu beide twee punten uit vier wedstrijden.

Manchester City

In groep F, de poule van Feyenoord, verzekerde Manchester City zich van de achtste finales door Napoli met 2-4 te verslaan. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft nu twaalf punten uit vier wedstrijden en is niet meer weg te krijgen bij de eerste twee plekken.

Napoli begon nog wel goed aan het treffen in Stadio San Paolo, want Lorenzo Insigne schoot na 21 minuten de openingstreffer binnen. Nicolas Otamendi had voor rust al gelijk gemaakt en John Stones zette City aan het begin van de tweede helft op voorsprong.

Hoewel Napoli weer langszij kwam via Jorginho, was het slotakkoord voor City. Sergio Aguero zorgde na 69 minuten voor de 2-3 en kroonde zich daarmee tot topscorer aller tijden namens de 'Citizens'. De Argentijn heeft nu 178 keer gescoord voor City in 263 wedstrijden. Raheem Sterling maakte er in blessuretijd nog 2-4 van.

Napoli blijft op drie punten steken in groep F en is zo goed als uitgeschakeld in de Champions League door de 3-1 zege van Shakhtar op Feyenoord.

Liverpool

In groep E vielen woensdagavond nog geen beslissingen. Het Liverpool van Georginio Wijnaldum zette wel een belangrijke stap naar de knock-outfase door NK Maribor met 3-0 te verslaan.

Wijnaldum stond in de basis bij Liverpool, maar raakte geblesseerd en werd al na zeventien minuten gewisseld. Ook zonder de Nederlander rekenden de 'Reds' overigens simpel af met de bezoekers uit Slovenië.

Doelpunten van Mohamed Salah, Emre Can en Daniel Sturridge in de tweede helft waren genoeg voor de zege. Liverpool kon zich zelfs een gemiste penalty (James Milner) permitteren. De ploeg van manager Jürgen Klopp gaat nu met acht punten uit vier wedstrijden aan de leiding in groep E.

Sevilla volgt op een punt van Liverpool door een 2-1 zege op het Spartak Moskou van Quincy Promes. De Nederlandse aanvaller speelde de hele wedstrijd mee bij de Russen, die op vijf punten blijven steken.

Babel

In groep G wist Ryan Babel zich met Besiktas nog niet te plaatsen voor de knock-outfase. De Turkse club speelde gelijk tegen hekkensluiter AS Monaco: 1-1. Besiktas komt door de remise op tien punten en blijft met ruime voorsprong koploper in groep G. Monaco, vorig seizoen nog halvefinalist, pakte slechts het tweede puntje deze groepsfase.

De Monegasken kwamen aan het einde van de eerste helft nog wel op voorsprong in Istanbul. Rony Lopes was doelman Fabricio met een geplaatst schot de baas. Negen minuten na rust kwam Besiktas langszij via Cenk Tosun, die een penalty verzilverde.

Babel speelde de hele wedstrijd mee bij Besiktas, terwijl Jeremain Lens op de bank bleef. De thuisploeg mocht overigens van geluk spreken dat het de wedstrijd met elf man eindigde. Ricardo Quaresma trapte in de slotfase opzichtig na, maar scheidsrechter Paolo Tagliavento bestrafte zijn actie met geel.

In diezelfde poule was FC Porto met 3-1 te sterk voor RB Leipzig. De Portugezen staat nu tweede met zes punten, twee meer dan Leipzig en vier meer dan Monaco.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Champions League