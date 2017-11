Simeone wil na debacle met Atletico in Champions League niet opgeven

"Ik blijf het geloof houden. We moeten blijven geloven in onze kans en vechten tot het eind", zei Simeone op de persconferentie na de wedstrijd.

Atletico was de afgelopen jaren een van de meest constante ploegen in de Champions League, met finaleplaatsen in 2014 en 2016. Vorig jaar was de halve finale het eindstation. In alle gevallen werd de club uitgeschakeld door stadgenoot Real Madrid.

Na vier groepsduels dit jaar heeft Atletico pas drie punten. De laatste twee duels met AS Roma en Chelsea moeten gewonnen worden, terwijl een van die twee ploegen punten moet laten liggen tegen Qarabag.

Rode kaart

De kampioen van Azerbeidzjan zorgde net als twee weken geleden (0-0) voor een stunt door Atletico ook in het nieuwe Wanda Metropolitano op een gelijkspel te houden.

De Spanjaard Michel opende de score voor Qarabag. Na de gelijkmaker van Thomas Partey en een rode kaart voor Qarabag-speler Pedro Henrique na een uur spelen, miste Atletico een reeks grote kansen op de winnende treffer.

"We hadden het verdiend om te winnen", vond Simeone. "We moeten hard blijven werken, dan zal het lot ons weer gunstig gezind zijn."

Godin

Ook in eigen land is Atletico bezig aan een bedroevende serie. Van de laatste acht duels in alle competities wonnen de 'Rojiblancos' er slechts één.

"We moeten als groep bij elkaar blijven", zei verdediger Diego Godin. "We hebben de steun van de supporters nodig op deze momenten."

Die steun kreeg Atletico dinsdag niet na het laatste fluitsignaal. De spelers werden uitgejouwd door het thuispubliek toen ze het veld verlieten. "Boegeroep bestaat al langer dan het voetbal zelf. We moeten zelfkritisch zijn en niet wegkijken van de situatie", aldus Godin.

Op 22 november speelt Atletico in groep C thuis tegen AS Roma. Twee weken later volgt het laatste groepsduel op Stamford Bridge tegen Chelsea.

Bekijk de standen en uitslagen in de Champions League