Robben geniet van Celtic-publiek bij overwinning Bayern München

"Dat was heel respectvol, zoiets heb ik zelden meegemaakt", zei Robben die met zijn ploeg na vier duels al zeker is van een plek in de achtste finales. Celtic is na dinsdag uitgeschakeld en kan hooguit nog derde worden in de poule.

"De sfeer in het stadion was geweldig, daar moet je ook een beetje van genieten", zegt Robben op de website van Bayern München. "Het was geweldig."

"Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we speelden dan ook ons derde duel in zes dagen tijd."

Heynckes

Bayern wist in Glasgow weinig kansen te creëren. "Maar we waren effectief", stelt Robben, die Kingsley Coman en Javi Martinez zag scoren voor zijn ploeg. "We moeten blij zijn met het succes. Met de nieuwe trainer hebben we alles nog gewonnen."

Die nieuwe trainer is Jupp Heynckes, die op 6 oktober werd aangesteld als de opvolger van Carlo Ancelotti. De Italiaan werd ontslagen na een 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League.

Onder Heynckes won Bayern zes duels op rij, al moesten er bij de bekerwedstrijd tegen RB Leipzig wel strafschoppen aan te pas komen.

Zaterdag gaat Bayern in een Bundesligatopper op bezoek bij Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. "Nog een wedstrijd en dan is er een interlandbreak", keek Robben alvast vooruit.

Tijdens die interlandbreak krijgt Robben alle tijd om bij te komen van het drukke speelschema van de laatste weken. De 96-voudig international nam vorige maand afscheid bij Oranje.

