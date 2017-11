Mourinho: 'Was mijn keuze om Blind penalty te laten nemen'

Spits Romelu Lukaku en middenvelder Ander Herrera leken twaalf minuten voor tijd ook interesse te hebben in het buitenkansje van elf meter na een overtreding op Marcus Rashford, maar het was verrassend Blind die mocht aanleggen voor zijn eerste strafschop als United-speler.

De oud-Ajacied faalde niet oog in oog met de pas 18-jarige Belgische keeper Mile Svilar, die in de vijftiende minuut nog wel redding bracht op een penalty van Anthony Martial.

"Martial was de eerste strafschoppennemer, maar hij miste de eerste en stond niet meer op het veld voor de tweede", zei Mourinho na het duel op Old Trafford tegen BT Sport.

"Er waren genoeg spelers die hun verantwoordelijkheid wilden nemen, zoals Lukaku en Herrera, maar mijn keuze was Daley Blind. Dat was míjn beslissing."

"We trainen, ik analyseer en probeer de juiste beslissingen te nemen", vervolgde de Portugese manager. "Martial miste geen enkele strafschop tijdens de trainingen, terwijl hij ze nam tegen drie goede keepers. Soms is je keuze niet de juiste. Maar Daley was mijn keuze op het moment dat we voor de tweede keer een penalty kregen."

Achtste finales

Manchester United boekte thuis tegen Benfica zijn vierde zege in vier groepsduels, maar de Engelse topclub is mathematisch nog niet helemaal zeker van de achtste finales.

"We hebben ons niet gekwalificeerd?", zei een verraste Mourinho. "Vier zeges is niet genoeg? Dan moeten we maar een punt pakken in de laatste twee groepsduels."

De Portugees kon het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan de analytici die de laatste weken kritiek op hem en de defensieve speelstijl van United hadden. "Het is beter dat de specialisten hun mening geven over deze wedstrijd dan dat ik dat doe. Ik word betaald om mijn werk te doen."

"Ik ben ieder geval heel blij. We startten met veel andere spelers, hebben twee goals gemaakt, geen treffer hoeven incasseren, weer drie punten gepakt en geld verdiend voor de club."

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in Champions League