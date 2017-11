Strootman en Roma ruim langs Chelsea, Dost met Sporting gelijk tegen Juve

In poule C was AS Roma in eigen huis met liefst 3-0 te sterk voor Chelsea. De ploeg van Strootman, die negentig minuten meedeed, is daardoor koploper met acht punten, één punt meer dan nummer twee Chelsea.

Atletico Madrid speelde thuis tegen Qarabag FK voor de derde keer gelijk dit Champions League-seizoen: 1-1.

De Spanjaarden staan derde met drie punten en hebben een wonder nodig om nog bij de eerste twee te komen en zich te kwalificeren voor de knock-outfase. Qarabag, dat Atletico twee weken geleden in Azerbeidzjan al op 0-0 hield, sluit de rij in groep C met twee punten.

Roma-Chelsea

Roma kende een droomstart tegen Chelsea, want Stephan El Shaarawy zette de Italianen in het eigen Stadio Olimpico al na 38 seconden op voorsprong met een fraaie knal. Het was de snelste Champions League-treffer ooit voor Roma en de snelste Champions League-tegentreffer ooit voor Chelsea.

El Shaarawy profiteerde tien minuten voor rust van geschutter in de Chelsea-defensie. Voormalig Roma-verdediger Antonio Rüdiger greep niet in, waarna de aanvaller van de thuisploeg zijn tweede goal van de avond maakte: 2-0.

Het was de eerste keer dat Chelsea twee doelpunten moest incasseren in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd sinds de halve finale tegen FC Barcelona in het seizoen 2011/2012.

De Italiaanse Chelsea-manager Antonio Conte probeerde nog wat te forceren door in de tweede helft aanvaller Willian in te brengen voor verdediger Gary Cahill, maar vlak na die wissel maakte Diego Perotti zelfs de 3-0 voor Roma.

Atletico-Qarabag

Atletico Madrid wist dat het in Wanda Metropolitano moest winnen van Qarabag, maar trainer Diego Simeone moest vijf minuten voor rust toezien hoe de Spanjaard Michel de bezoekers op 0-1 zette.

De Ghanees Thomas Partey tekende aan het begin van de tweede helft nog wel voor de gelijkmaker, maar verder kwam Atletico niet, ondanks een rode kaart voor Qarabag-middenvelder Pedro Henrique na een uur spelen. In de slotfase moest ook Atletico-verdediger Stefan Savic nog van het veld (twee keer geel).

Groep D

In groep D wist FC Barcelona zich nog niet officieel te verzekeren van een plek in de achtste finales. De Catalanen hadden genoeg gehad aan een zege op bezoek bij Olympiakos Piraeus, maar het bleef 0-0 in Griekenland.

Barcelona, dat zijn vorige drie CL-duels won, blijft koploper met tien punten en heeft over drie weken in de uitwedstrijd tegen Juventus genoeg aan een punt om zeker te zijn van de knock-outfase. Olympiakos pakte zijn eerste punt en staat laatste.

Nummer twee Juventus heeft zeven punten uit vier duels na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Sporting Lissabon. De Portugezen, met Bas Dost de eerste 81 minuten in het veld, stonden lang op voorsprong door een goal van Bruno Cesar in de twintigste minuut.

Tien minuten voor tijd bezorgde Gonzalo Higuain Juventus toch nog een punt, waardoor Sporting derde blijft met vier punten, drie minder dan de 'Oude Dame'.

