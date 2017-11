Bosz houdt ondanks slechte reeks vast aan 'plan A' bij Dortmund

Bosz kende een vliegende start bij zijn nieuwe club, maar de laatste weken zit de klad er in. Dortmund won slechts één keer in zijn laatste vijf duels en dat was tegen derdedivisieclub 1. FC Magdeburg in de Duitse beker (0-5).

Afgelopen weekend verloor 'BVB' in de Bundesliga met 4-2 bij Hannover 96, waardoor het team van Bosz inmiddels drie punten achterstand heeft op koploper Bayern München.

Die nederlaag zorgde in Duitse media voor een nieuwe ronde van kritiek op de aanvallende tactiek van de voormalig trainer van Ajax. Huub Stevens stelde maandag tegen het Duitse Sport1 dat Bosz een plan B nodig heeft om weer succesvol te worden.

"Het is een lastige situatie voor Bosz omdat hij echt gelooft in zijn voetbalvisie, maar soms moet je als trainer je spelers een reddingsboei toewerpen om ze weer vertrouwen te geven", aldus Stevens.

Persconferentie

Bosz zei dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met APOEL Nicosia van woensdag in Dortmund dat hij "natuurlijk" een plan B heeft. "En wie goed opgelet heeft, heeft gezien dat we dat plan ook al een keer gebruikt hebben."

"Maar het gaat er nu vooral om dat we ons plan A verbeteren, daar hebben we veel aan gewerkt en over gesproken. Als we plan A goed hadden uitgevoerd, dan had ik nu geen vragen gekregen over de tactiek."

Bosz beseft wel dat de wedstrijd tegen APOEL Nicosia een belangrijke is voor zijn ploeg. "Want we kunnen aan onze speelwijze werken en ons vertrouwen opkrikken."

Knock-outfase

Bovendien legt de Nederlandse trainer zich er nog niet bij neer dat Borussia Dortmund kansloos is voor een plek in de knock-outfase van de Champions League.

De Duitsers pakten twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen APOEL pas hun eerste punt in groep H (1-1), na nederlagen tegen Tottenham Hotspur (3-1) en Real Madrid (1-3). Die twee ploegen hebben zeven punten, zes meer dan Dortmund met nog drie duels te gaan.

"Maar je moet altijd blijven geloven", aldus Bosz. "Als er nog een kans is, ook al is die heel klein, dan moet je het blijven proberen."

Borussia Dortmund-APOEL Nicosia begint woensdagavond om 20.45 uur.

