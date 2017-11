Van Bronckhorst hoopt in Oekraïne op ommekeer bij Feyenoord

Voor de nog puntloze Rotterdammers is een goed resultaat in speelstad Kharkiv noodzakelijk om uitzicht te blijven houden op Europese overwintering. In de vorige speelronde werd in de eigen Kuip nog met 1-2 verloren van Shakhtar.

Hoewel er na slechts twee overwinningen in de maand oktober sprake is van een flinke vormdip bij Feyenoord, is Van Bronckhorst er zeker van dat zijn ploeg er alles aan zal doen om de mogelijk laatste strohalm te grijpen in Oekraïne.

"De mindere resultaten doen natuurlijk wel iets met ons vertrouwen, maar met de moraal zit het nog wel goed", zegt de coach op zijn persconferentie voor de vierde groepswedstrijd. "We beseffen dat het een moeilijke opgave wordt, maar we zijn hier om er vol voor te gaan."

Toch vindt Van Bronckhorst dat het niet alleen maar kommer en kwel is bij Feyenoord. "We spelen best aardig, ondanks de nederlagen tegen Shakhtar en Ajax en het gelijkspel tegen Roda JC", analyseert de oefenmeester, die tussendoor in het bekertoernooi nog wel moeizaam won van de amateurs van Swift.

Ommekeer

Desondanks realiseert Van Bronckhorst zich dat Feyenoord er na drie opeenvolgende nederlagen niet al te florissant voorstaat in groep F. "De kans dat we doorgaan is niet groot, dat is een feit", beaamt hij. "We moeten hard knokken voor een zege, want dat is broodnodig om door te mogen naar de Europa League."

"We moeten en kúnnen hier een resultaat halen, dus ik neem het zeker nog wel serieus. Het zou raar zijn als je dat niet doet als je eindelijk in de Champions League speelt, dat zou er bij mij niet in gaan. Een goed resultaat kan bovendien de ommekeer betekenen."

Ook doelman Jones ziet mogelijkheden om als ploeg weer wat zelfvertrouwen te tanken tegen het sterke Shakhtar. "De verwachtingen zijn laag, dus we kunnen ons juist van een verrassende kant laten zien op dit niveau. Als team moeten we hard werken om hier sterker uit te komen."

Laatste training

Dat kan Feyenoord woensdag weer doen met Renato Tapia in de laatste linie. De Peruviaan is fit genoeg om te beginnen, bevestigt Van Bronckhorst. Dat geldt ook voor linksback Miquel Nelom.

Niettemin wacht de regerend landskampioen een loodzware klus tegen Shakhtar, vreest Jones. "Ik verwacht een zware wedstrijd, net als in De Kuip. Alleen nu we uit spelen, is het natuurlijk nog een stuk lastiger."

Feyenoord maakte bovendien niet van de gelegenheid gebruik om alvast te wennen aan het veld in Kharkiv. "Normaal gesproken trainen we daags voor de wedstrijd in het stadion, maar mede door de lange vlucht heb ik er bewust voor gekozen om in Nederland te trainen", verklaart Van Bronckhorst. "Dat wilden de spelers zelf ook."

Fonseca

Zijn collega Paulo Fonseca van Shakhtar verwacht een soortgelijke wedstrijd als twee weken geleden in Rotterdam. "We speelden daar prima, afgezien van de eerste paar minuten. Ik denk niet dat dat morgen heel anders zal zijn."

Net als bij Feyenoord begint het zware programma de Oekraïeners een beetje op te breken, erkent de Portugees. "Al die wedstrijden, vluchten en hotelovernachtingen gaan ons niet in de koude kleren zitten, maar we hebben Feyenoord goed geanalyseerd en zijn op alles voorbereid."

Het duel tussen Shakhtar en Feyenoord begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Griekse scheidsrechter Tasos Sidiropoulos.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk hier het programma en de standen in Champions League