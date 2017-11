Napoli-trainer Sarri noemt Guardiola 'mythisch figuur' voor CL-duel

Sarri is net als Guardiola een trainer die zijn team aanvallend laat voetballen, maar verder gaat elke vergelijking mank, vindt de 58-jarige Italiaan. "Ik kan niet vergeleken worden met Guardiola. Hij is de beste trainer ter wereld", zei Sarri op de persconferentie een dag voor de wedstrijd.

De 46-jarige Guardiola won met FC Barcelona tweemaal de Champions League, twee keer de wereldbeker voor clubs en drie landstitels. Bij Bayern München zegevierde hij eenmaal op het WK voor clubs en werd hij eveneens driemaal landskampioen. In zijn eerste seizoen in Manchester wist de Spanjaard geen prijzen te pakken.

"Ik heb ideeën, maar tot nu toe heb ik niks gewonnen. Ik houd van de filosofie van Guardiola, ik houd van de manier waarop hij zijn elftal laat spelen. Zodra Manchester City balverlies lijdt, proberen ze onmiddellijk de bal te heroveren", aldus Sarri.

"In de eerste wedstrijd (2-1 zege voor City, red.) zagen we enkele geweldige aanvallen", steekt Sarri de loftrompet. "We hebben het over een trainer die het voetbal veranderd heeft. Hij is een mythisch figuur."

Aanpak

Napoli staat na drie duels derde in groep F van de Champions League, waarin Feyenoord hekkensluiter is. City won zijn eerste drie duels en is al vrijwel zeker van een plek in de knock-outfase.

Sarri is op zijn hoede voor de huidige koploper van de Premier League. "Ze beginnen vaak goed aan een duel en hebben dit seizoen al vaak in het begin van een wedstrijd gescoord."

Dat gebeurde ook in het eerste duel tussen beide clubs, waarin City al vroeg met 2-0 voor stond. "We moeten onze aanpak veranderen, of we moeten aan de UEFA vragen of we vanaf de 21e minuut kunnen beginnen", grapte Sarri.

"Na twintig à dertig minuten doet City het vaak wat rustiger aan. We moeten zorgen dat we zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Ik weet zeker dat we hen in de problemen kunnen brengen, maar we hebben een perfecte defensieve prestatie nodig."

Het duel tussen Napoli en City begint woensdag om 20.45 uur. Tegelijkertijd begint Feyenoord in groep F aan de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.

