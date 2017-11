Kane hervat training bij Spurs en lijkt inzetbaar tegen Real

Kane kampte met een hamstringblessure die hij vorige week opliep in het overtuigend gewonnen Premier League-duel met Liverpool (4-1).

De 24-jarige international van Engeland verkeert dit seizoen in absolute topvorm. Hij maakte in negen competitiewedstrijden acht doelpunten en was in twaalf officiële duels dertien keer trefzeker.

Zonder Kane verloor Spurs afgelopen week in de League Cup van West Ham United (2-3) en in de Premier League bij Manchester United (1-0).

Trainer Mauricio Pochettino was maandag al hoopvol over een rentree van Kane tegen Real. "Mijn gevoel is goed. Maar het gaat niet om mijn gevoel, het gaat erom wat Harry voelt", zei de Argentijn toen.

Bosz

Spurs en Real, die hun eerste onderlinge duel twee weken geleden in Madrid met 1-1 gelijkspeelden, staan er na drie wedstrijden uitstekend voor in groep H van de Champions League. Beide clubs pakten zeven punten en gaan daarmee aan de leiding.

Voor het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz ziet het er in dezelfde poule een stuk somberder uit. 'BVB' heeft slechts één punt, net als nummer vier APOEL Nicosia.

De wedstrijd tussen Spurs en Real op Wembley begint woensdag om 20.45 uur. Tegelijkertijd nemen Dortmund en APOEL het tegen elkaar op in het Signal Iduna Park.

