Tapia en Nelom terug in Feyenoord-selectie voor duel met Shakhtar

Tapia en Nelom kampten met respectievelijk een hamstring- en knieblessure en golden als twijfelgeval. Het duo deed dinsdagochtend echter mee aan de laatste training en werd opgenomen in de selectie.

De 23-jarige Van Beek liep twee weken geleden in het thuisduel met Shakhtar (1-2 verlies) een heupblessure op terwijl hij net terug was van anderhalf jaar blessureleed. Hij is daar nog niet van hersteld.

Trainer Giovanni van Bronckhorst, die al langer niet kan beschikken over de geblesseerde verdedigers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, liet maandag al weten dat Van Beek het uitduel met Shakhtar vrijwel zeker zou missen.

In de afgelopen weken vormden Kevin Diks, die normaal gesproken als rechtsback speelt, en Jerry St. Juste het centrale duo bij Feyenoord. De terugkeer van Tapia en Nelom geeft Van Bronckhorst achterin meer mogelijkheden.

Beter

Hoewel Feyenoord de eerste drie groepsduels in de Champions League verloor, liet Van Bronckhorst maandag weten vertrouwen te hebben in het uitduel met Shakhtar.

"Thuis tegen Shakhtar was het alweer beter dan uit tegen Napoli. Ik hoop dat we nu tegen Shakhtar weer een stap kunnen maken. We hebben het ze thuis moeilijk gemaakt. Dat verwacht ik woensdag ook", zei hij.

Het duel tussen Shakhtar, dat zes punten heeft in groep F van de Champions League, en Feyenoord begint woensdag om 20.45 uur. De andere wedstrijd in de poule gaat tussen Napoli en Manchester City.

