Deze vijf dingen moet je weten over Celtic-Bayern München

1. Celtic is gevallen grootmacht

Zo dominant als Celtic is in de Schotse competitie, waar het al 48 keer landskampioen werd, zo onzichtbaar is de club de laatste jaren in Europa. In het seizoen 2002/2003 werd nog de finale van de UEFA Cup bereikt, maar daarna raakte Celtic, mede door het verval van het Schotse voetbal, op achterstand in Europa.

Van oudsher is Celtic wel een grote club. In 1967 werd de Europacup I veroverd en in 1970 stond de club opnieuw in de finale. Feyenoord was daarin met 2-1 te sterk.

2. Bayern moet negatief record voorkomen

Na nederlagen bij Real Madrid (4-2) en Paris Saint-German (3-0) moet Bayern voorkomen dat het voor het eerst in de clubhistorie drie uitwedstrijden op rij verliest in de Champions League. In de UEFA Cup, tot 2009 de voorloper van de Europa League, verloor Bayern wel al eens drie keer achter elkaar op verplaatsing en dat was in het seizoen 1979/1980.

Destijds ging Bayern achtereenvolgens bij Rode Ster Belgrado (3-2), Kaiserslautern (1-0) en Eintracht Frankfurt (5-1) ten onder.

3. Robben mogelijk in de spits

Bayern mist op Celtic Park de geblesseerde Robert Lewandowski en aangezien Thomas Müller al langer aan de kant staat, is de grote vraag wie dinsdagavond in de spits staat bij de Duitsers. Trainer Jupp Heynckes heeft de 18-jarige Manuel Wintzheimer meegenomen naar Schotland, maar een andere optie is om Arjen Robben in de punt van de aanval te zetten.

Mocht de 33-jarige Robben scoren tegen Celtic dan is dat zijn dertigste goal in het miljoenenbal. Op de Nederlandse topscorerslijst aller tijden deelt de Groninger nu nog de tweede plaats Roy Makaay en Patrick Kluivert, die ook 29 keer scoorden in de Champions League. Ruud van Nistelrooij gaat met 56 doelpunten nog altijd soeverein aan kop.

4. Celtic moet unieke prestatie leveren

Op basis van de historie heeft Celtic geen kans tegen Bayern. In de 25-jarige historie van de Champions League wonnen de 'Bhoys' namelijk nog nooit van een Duitse club. Een doelpuntloos gelijkspel tegen Bayern in 2003 is het beste resultaat van de Schotten tegen een ploeg uit Duitsland. Vorig seizoen werd er nog met 2-0 verloren van Borussia Mönchengladbach.

5. Wedstrijd live uitgezonden op NU.nl

Celtic-Bayern München wordt dinsdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de standen in de Champions League