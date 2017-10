Bayern München mist Lewandowski in Champions League-duel met Celtic

Kingsley Coman stapte maandagochtend wel met de selectie in het vliegtuig naar Glasgow, al is het nog onzeker of de Franse aanvaller kan meedoen op Celtic Park.

Lewandowski ging zaterdag in de gewonnen topper tegen RB Leipzig (2-0) nog voor rust naar de kant. De Pool had kort daarvoor de tweede treffer van Bayern voor zijn rekening genomen, zijn tiende doelpunt dit seizoen in de Bundesliga. "Het leek op kramp", zei Lewandowski over de pijnscheut in zijn bovenbeen.

Trainer Jupp Heynckes wil geen risico nemen met zijn topschutter, ook met het oog op de volgende topper in de Bundesliga, zaterdag tegen Borussia Dortmund. Bayern heeft drie punten voorsprong op de ploeg van trainer Peter Bosz.

Kane

Manager Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur verwacht dat hij woensdag tegen Real Madrid weer kan beschikken over Harry Kane. De topschutter van de Engelse club kampt sinds afgelopen week met een hamstringblessure.

Zonder Kane verloren de Spurs in de League Cup van West Ham United (2-3) en in de Premier League bij Manchester United (0-1).

"We gaan hem goed onderzoeken. In overleg met de dokter en de speler zelf beslissen we wat het beste is voor iedereen", zei Pochettino. "Mijn gevoel is goed. Maar het gaat niet om mijn gevoel, het gaat erom wat Harry voelt."

Kane maakte dit seizoen al dertien doelpunten: acht in de competitie en vijf in de Champions League. Tottenham heeft in de Champions League net als Real Madrid zeven punten uit drie duels. Beide clubs treffen elkaar woensdag op Wembley. Twee weken geleden werd het 1-1 in Madrid.

De wedstrijd tussen Celtic en Bayern München is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

