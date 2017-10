'Messi doorbreekt voortdurend barrières en spot met alle wetten'

De 30-jarige sterspeler van Barcelona tekende na 61 minuten uit een vrije trap voor 2-0 en moet op de eeuwige topscorerslijst alleen Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo (113 treffers) voor zich dulden.

"Ik hoop dat hij dit seizoen nog de tweehonderd haalt", grapte Valverde na het historische doelpunt van Messi. De Spanjaard kan niet anders dan respect hebben voor de prestaties van de aanvaller.

"Zijn cijfers bevestigen wat we iedere dag al zien. Hij spot met alle wetten en doorbreekt voortdurend barrières", aldus de trainer van Barcelona.

De Spaans topclub kwam tegen Olympiakos op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Dimitrios Nikolaou. Na treffers van Messi en Lucas Digne maakte diezelfde Nikolaou zijn fout goed door in de slotminuut de eretreffer voor de Grieken te maken.

Sterke serie

Onder Valverde is Barcelona bezig aan een sterke serie. De vijfvoudig Champions League-winnaar is nu al elf duels op rij ongeslagen en won tien van die wedstrijden.

Desondanks is de 53-jarige Valverde op zijn hoede. "De resultaten zijn inderdaad goed. We staan bovenaan in de competitie en in de Champions League, maar het kan zomaar veranderen", waarschuwt hij.

"In augustus verloren we in de strijd om de Super Cup van Real Madrid en zag het er niet goed uit, maar nu wel. Dit moeten we zien vast te houden."

Door de zege gaat Barcelona zonder puntenverlies aan kop in groep D van de Champions League, voor Juventus (zes punten), Sporting Lissabon (drie) en het nog puntloze Olympiakos. Zaterdag speelt Barcelona in de Primera Division thuis tegen Malaga.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League