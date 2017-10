Robben 'best een beetje trots' op mijlpaal van honderd CL-duels

De 33-jarige aanvaller speelde de hele wedstrijd namens Bayern München tegen Celtic (3-0) en trad in de voetsporen van Clarence Seedorf, die in 2007 de eerste Nederlander was met honderd duels in het miljoenenbal.

"Dit is iets heel speciaals. Ik ben best een beetje trots, al gaat het niet om records. In plaats daarvan pak ik liever nog een titel met Bayern", aldus Robben, die tot dusver 29 keer scoorde inde Champions League.

Het contract van de 96-voudig Oranje-international bij Bayern loopt na dit seizoen af, maar daar maakt hij zich nog niet druk over. Robben, die dit seizoen tot dusver twee keer scoorde voor de 'Rekordmeister', wil vooral nog belangrijker zijn voor Bayern in de komende weken.

"Ik ben ontspannen en wil nog meer in mijn ritme komen. Ik heb geen haast. Ik weet hoe de trainer over me denkt en voor nu is het vooral belangrijk om fit te blijven. Dan komt alles vanzelf."

Stabiliteit

Robben vindt dat hij met Bayern onder de nieuwe trainer Jupp Heynckes, die als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti eerder deze maand aan zijn vierde termijn in Beieren begon, de smaak weer te pakken heeft.

"We hebben tegen Celtic weer een stap vooruit gezet. Er zit weer stabiliteit in de ploeg, we hebben nu twee keer op rij de nul gehouden en hadden nog vaker kunnen scoren. Er komen belangrijke wedstrijden aan."

In het verleden kwam Robben ook namens PSV, Chelsea en Real Madrid in actie in de Champions League. Op 2 oktober 2002 debuteerde hij namens de Eindhovenaren tegen Borussia Dortmund in het miljoenenbal.

Bayern, dat zaterdag in de Bundesliga op bezoek gaat bij Hamburger SV, staat dankzij de winst tegen Celtic op de tweede plaats in groep B met zes punten. Paris Saint-Germain won met 0-4 van Anderlecht en leidt met negen punten.

