Strootman en AS Roma pakken punt tegen Chelsea in spektakelstuk

Chelsea begon goed aan het derde groepsduel met AS Roma. De ploeg van manager Antonio Conte koesterde al na 37 minuten een 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van David Luiz en Eden Hazard.

Aleksandar Kolarov zorgde vlak voor rust voor de aansluitingstreffer en na twintig minuten spelen in de tweede helft stond Roma al op gelijke hoogte dankzij een uitblinkende Edin Dzeko. De Bosnische spits zorgde na zeventig minuten ook voor de 2-3. Het slotakkoord was echter voor Hazard, die de thuisploeg een kwartier voor tijd een nederlaag bespaarde.

Door de remise blijft Chelsea ongeslagen in groep C. De 'Blues' waren in de eerste twee groepsduels te sterk voor Qarabag (6-0) en Atletico (1-2) en hebben nu zeven punten. AS Roma komt op vijf punten en staat tweede.

Wisselvallig

Roma trad op Stamford Bridge aan met Strootman, die 83 minuten meespeelde. Rick Karsdorp was wel opgenomen in de wedstrijdselectie, maar zat uiteindelijk op de tribune. Oud-PSV'er Hector Moreno bekeek het hele duel vanaf de bank.

Chelsea, dat in de Premier League wisselvallig presteert, liet zich in de de derde Champions League-wedstrijd van dit seizoen direct van zijn beste kant zien. Luiz kreeg de bal na elf minuten bij toeval in zijn voeten en werkte fraai af.

25 minuten later stond de 2-0 al op het bord. Hazard rondde fraai af na een zelf opgezette counter waar ook Alvaro Morata bij betrokken was. AS Roma had daarvoor al enkele kansen gemist, maar kreeg vlak voor rust alsnog loon naar werken toen Kolarov de 2-1 aantekende.

Dzeko

In de tweede helft was het AS Roma dat de wedstrijd naar zijn hand zette en dat was voor een groot deel te danken aan Dzeko. De spits nam na 64 minuten een lange bal van Federico Fazio in een keer op zijn voet en zag zijn verwoestende uithaal achter keeper Thibaut Courtois in het doel verdwijnen.

Chelsea had weinig tijd om bij te komen van de gelijkmaker, want zes minuten later kwam de thuisploeg voor het eerst op achterstand. Dzeko kreeg dit keer alle ruimte om een vrije trap van Kolarov binnen te koppen.

Ditmaal liet het antwoord van Chelsea niet lang op zich wachten. Pedro vond na 75 minuten het hoofd van Hazard, die op randje buitenspel de bal knap in de hoek kopte. In de slotfase drong Chelsea het meest aan, maar Roma hield stand en nam een punt mee naar Italië.

Qarabag-Atletico

Atletico kwam in Baku niet langs FK Qarabag (0-0) en wacht nog steeds op de eerste zege in groep C. Qarabag verloor de eerste twee groepsduels van Chelsea (6-0) en AS Roma (1-2) en haalde nu dus het eerste punt binnen. Atletico, dat in 2014 en 2016 nog tot de finale van de Champions League reikte, komt nu op twee punten en staat derde achter Roma en koploper Chelsea.

De ploeg van trainer Diego Simeone kreeg in Azerbeidzjan nog wel de beste kansen op de zege. Onder anderen Yannick Carrasco en Antoine Griezmann vonden in de eerste helft echter doelman Ibrahim Sehic op hun weg.

Aan het begin van de tweede helft leek Griezmann op fraaie wijze de ban te breken, maar zijn rake schot in de verre hoek werd afgekeurd wegens buitenspel. Qarabag was vooral gevaarlijk uit de counter, maar grote kansen leverde dat niet op.

De thuisploeg speelde het laatste kwartier met tien man. Dino Ndlovu ging in het strafschopgebied naar de grond na een vermeende overtreding van Diego Godin, maar scheidsrechter Ruddy Buquet zag er een schwalbe in en gaf de spits zijn tweede gele kaart.

Atletico hoopte in een slotoffensief nog de drie punten mee naar Madrid te nemen, maar het ontbrak de huidige nummer vier van Spanje aan geluk in de afronding.

