Shakhtar-trainer opgelucht na zege op 'heel sterk' Feyenoord

"Feyenoord is een heel sterke tegenstander", aldus Fonseca op zijn persconferentie na het groepsduel. "De wedstrijd had net zo goed in een gelijkspel kunnen eindigen, maar uiteindelijk is onze zege verdiend."

Feyenoord kwam in eigen huis al snel op voorsprong via Steven Berghuis, maar twee doelpunten van de Braziliaan Bernard bezorgden Shakhtar de drie punten.

"Zoals verwacht was het een lastige wedstrijd met een fantastische sfeer", zei Fonseca. "Feyenoord was sterk in de eerste tien minuten van de wedstrijd en wist toen ook een doelpunt te maken. We moesten onze tactiek daardoor een beetje aanpassen, maar na de tegentreffer begonnen we het duel te domineren."

"Na de 1-1 halverwege de eerste helft beseften we dat Feyenoord risico's moesten gaan nemen omdat dit een curciale wedstrijd voor ze was. Daar hebben we het in de rust zelfs over gehad. We wisten dat er meer ruimte zou komen in de tweede helft en dat we kansen zouden krijgen."

Knock-outfase

Bernard benutte in de 54e minuut een van die kansen, waardoor Shakhtar na drie wedstrijden met zes punten op de tweede plek staat in groep F. Feyenoord is hekkensluiter met nul punten.

"Ik denk dat negentig procent van de mensen na de loting niet had geloofd dat wij twee zeges zouden hebben na drie speelrondes", aldus Fonseca. "Maar ik heb altijd geloofd dat we ons zouden kunnen kwalificeren voor knock-outfase en dat geloof ik nog steeds."

Shakhtar en Feyenoord treffen elkaar op woensdag 1 november in de volgende Champions League-speelronde in Oekraïne.