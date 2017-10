Voorzitter Spartak rept van historische avond na zege met glansrol Promes

Clubvoorzitter Leonid Fedun was dinsdagavond lyrisch over zijn elftal. "Dit is de mooiste zege in onze geschiedenis. Niemand, inclusief ikzelf, had zo'n grote overwinning verwacht. Ik wil dat de wedstrijdbal een plaats krijgt in het clubmuseum", zegt Fedun in Russische media.

Promes werd door de UEFA uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De 23-voudig international miste de afgelopen interlands van Oranje tegen Wit-Rusland en Zweden door een blessure aan de achillespees, maar bewees tegen Sevilla weer helemaal terug te zijn.

Promes opende de score in de Otkrytie Arena met een harde kopbal en maakte ook de laatste treffer van de avond, met een geplaatst schot. Bij de 2-1 en 4-1 van Spartak fungeerde de 25-jarige vleugelspits als aangever.

Ondanks de glansrol van Promes benadrukte voorzitter Fedun de teamprestatie. "Van de keeper tot de spits, iedereen heeft fantastisch gespeeld vanavond. We hebben genoten."

Kleuterschool

Voor Sevilla was het de grootste nederlaag in Europa sinds 1958. "We speelden vanavond niet tegen een team van de kleuterschool", zei Spartak-trainer Massimo Carrera op de persconferentie na de wedstrijd. "Sevilla heeft een geweldig team. Ze hebben de afgelopen vijf jaar driemaal de Europa League gewonnen."

"Onze doelman Alexander Selikhov heeft ons een paar keer geweldig gered. In het voetbal moet je soms geluk hebben. Maar we hebben ook gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld", vond de Italiaanse trainer.

Dankzij de riante overwinning staat Spartak met vijf punten uit drie duels op de tweede plek in groep E. Liverpool staat in punten gelijk, maar heeft na de 0-7 zege op NK Maribor een beter doelsaldo. Sevilla staat met vier punten op de derde plaats.

