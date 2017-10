Bosz vindt dat Dortmund zich na slechte week nu écht team moet tonen

"Het is in het voetbal onmogelijk om een seizoen lang elke wedstrijd met superspel te winnen", zei Bosz dinsdag op de persconferentie na de wedstrijd. "Het is eind oktober, we hebben in een week twee keer niet gewonnen."

"Dat mag een club als Dortmund niet overkomen. Nu moeten we laten zien dat we een écht team zijn."

Zaterdag leed de ploeg van Bosz tegen RB Leipzig (2-3) zijn eerste competitienederlaag. Desondanks is Dortmund nog altijd koploper in de Bundesliga.

In de Champions League staat de club er beduidend minder rooskleurig voor. Het 1-1 gelijkspel van dinsdag tegen APOEL Nicosia (waar Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio in de basis stonden) is pas het eerste punt voor Bosz in het miljoenenbal. De achterstand op Real Madrid en Tottenham Hotspur bedraagt met nog drie duels te spelen zes punten.

"Het wordt heel moeilijk", beseft Bosz. "Ook het resultaat in Madrid (1-1, red.) zit niet mee. Zelfs als we hier gewonnen hadden was dat nog steeds een slecht resultaat geweest voor ons."

"We moeten proberen de laatste drie wedstrijden te winnen. Dat is de enige mogelijkheid om nog een kans te maken op de knock-outfase", aldus de 53-jarige coach.

Bürki

Doelman Roman Bürki ging bij de 1-0 van APOEL lelijk in de fout. Eerst schoot hij een bal in de voeten van een tegenstander, om vervolgens een eenvoudig afstandsschot los te laten. De rebound werd simpel binnengetikt door Michael Poté.

Bosz nam de Zwitserse keeper in bescherming. "Roman heeft ons dit seizoen heel vaak geholpen, hij is heel erg belangrijk geweest. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal."

"Er zijn ook andere spelers die vandaag kansen gemist hebben, of andere fouten hebben gemaakt. Roman weet dat hij vandaag een fout heeft gemaakt, maar ik verwijt hem niets."

Dortmund speelt in de laatste drie Champions League-wedstrijden thuis tegen APOEL en Tottenham en sluit de poulefase af in Madrid tegen Real.

