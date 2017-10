Nieuwkoop: 'Als je Shakhtar klein beetje ruimte geeft, straffen ze dat af'

"Shakhtar heeft een geweldige ploeg, met veel kwaliteit aan de bal. Als je een klein beetje ruimte geeft, straffen ze dat meteen af. Dat is anders dan in de Eredivisie", aldus Nieuwkoop, wiens laatste wedstrijd voor Feyenoord de kampioenswedstrijd in mei tegen Heracles Almelo was.

De 21-jarige rechtsback kampte liefst vijf maanden met een hamstringblessure. "Het herstel heeft langer geduurd dan verwacht, maar dat kwam dat ook doordat Jong Feyenoord amper wedstrijden speelt en ik dus weinig ritme op kon doen."

"Ik heb met Jong Feyenoord meegedaan in een oefenwedstrijd tegen SC Cambuur, maar dit was heel anders. Tegen Shakhtar moest ik constant gefocust zijn. Ik kon niet één seconde uitpuffen en dat maakte het qua concentratie heel zwaar."

De Klassieker

Nieuwkoop maakte in zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht in vijf maanden het uur vol, waarna hij werd vervangen door Jens Toornstra.

"Het was geen afspraak dat ik maar een uur zou spelen, maar een hele wedstrijd was te veel geweest. Ik voelde het in mijn benen, maar ik ben vooral blij dat ik deze kans meteen heb gekregen in de Champions League. Hopelijk mag ik zondag weer aan de bak."

Feyenoord speelt dan om 14.30 uur in De Kuip tegen Ajax. Volgens Nieuwkoop geeft de nederlaag tegen Shakhtar de Rotterdammers vertrouwen richting de Klassieker, ook al is het resultaat niet zoals gewenst.

"Het gevoel is anders dan na de nederlagen tegen Manchester City (0-4, red.) en Napoli (1-3, red.). Tegen City was kansloos, tegen Napoli beter en tegen Shakhtar hebben we laten zien dat we een stap gemaakt hebben."

"In het begin zaten we er goed op, we wonnen de duels op het middenveld en dat resulteerde in een snelle voorsprong. Tegen Ajax moet het weer zo."