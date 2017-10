Van Bronckhorst beseft dat overwintering 'moeilijk verhaal' wordt

"Je moet er nooit een streep door zetten, maar met nul punten en gezien het onderling resultaat wordt hel wel een moeilijk verhaal", zei de coach na het treffen met Shakhtar voor de camera van Veronica.

Van Bronckhorst was wel trots op zijn ploeg. "Ten opzichte van de vorige twee wedstrijden is het gevoel nu wel anders als je ziet hoe wij gespeeld hebben", doelde hij op nederlagen tegen Manchester City en Napoli.

"We hebben uitstekend gespeeld. We hebben weer een stap gemaakt in de Champions League. Alleen vandaag heeft dat helaas niet geleid tot punten."

De 42-jarige trainer hield vooral een goed gevoel over aan de sterke openingsfase, waarin Steven Berghuis de thuisploeg op 1-0 zette.

"We begonnen heel goed en kwamen verdiend op voorsprong, maar de gelijkmaker viel te snel. Dat is ook de kwaliteit van Shakhtar, dat gewoon een heel goed elftal heeft. We hebben ons goed verweerd, maar uiteindelijk was dat niet goed genoeg."

Acht jaar

Van Bronckhorst benadrukte dat Feyenoord in De Kuip niet van zomaar een ploeg had verloren. "Shakhtar heeft kwaliteit en is de laatste acht jaar steeds door de groepsfase gekomen. Zij zijn het gewend om op dit niveau actief te zijn. Wij komen daar steeds dichterbij", zei hij.

Feyenoord verloor eerder in deze campagne al kansloos van Manchester City (0-4) en Napoli (3-1) en staat daardoor met nul punten stijf onderaan in groep F.

Over twee weken vervolgt de regerend landskampioen het Champions League-avontuur met de uitwedstrijd tegen Shakhtar. Komende zondag speelt de ploeg van Van Bronckhorst in De Kuip de Klassieker tegen Ajax.