Balende El Ahmadi vindt dat Feyenoord meer verdiende tegen Shakhtar

"Ik denk dat er veel meer voor ons inzat", zei een teleurgestelde El Ahmadi direct na afloop voor de camera van Veronica.

Feyenoord kwam in de zevende minuut nog wel op voorsprong door een doelpunt van Steven Berghuis, maar treffers van Bernard in de 24e en 54e minuut zorgden ervoor dat de Rotterdamse club ook na drie groepsduels in de Champions League nog puntloos is.

Volgens El Ahmadi had Feyenoord in de openingsfase vaker toe moeten slaan dan één keer. "Als we er toen eentje meer hadden gemaakt, dan was het misschien een hele andere wedstrijd geworden."

"Maar goed, we hebben laten zien dat we geleerd hebben van de vorige duels, waarin we vroeg op achterstand kwamen. Je ziet dat we gewoon een sterk team hebben als we er gewoon vol op klappen. De realiteit is wel dat we weer met lege handen staan."

Overwinteren

El Ahmadi heeft er weinig vertrouwen in dat Feyenoord er alsnog in slaagt om bij de eerste drie in de poule te eindigen en daarmee verzekerd te zijn van Europees voetbal na de winterstop.

"Dat wordt nu wel een heel lastig verhaal. Je ziet ons wel met de wedstrijd progressie boeken, dus dat is positief. We zullen echter snel punten moeten pakken, willen we nog meedoen in deze groep."

De andere wedstrijd in groep F, Manchester City-Napoli, eindigde in 2-1. De Engelsen gaan daardoor aan de leiding met negen punten, gevolgd door Shakhtar (zes), Napoli (drie) en het nog puntloze Feyenoord.

Berghuis

Doelpuntenmaker Berghuis baalde ook van het resultaat. "We willen ons meten met dit soort tegenstanders en dan ook resultaat halen. En dat zat er ook in", zei hij.

"We zijn eindelijk op dit niveau en dan willen we ook wat laten zien. De goal was niet verkeerd. We startten zoals we wilden en het publiek stond er ook achter. Maar uiteindelijk haalden we geen resultaat."

Over twee weken vervolgt Feyenoord het Champions League-avontuur met de uitwedstrijd tegen Shakhtar. Komende zondag speelt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in De Kuip de Klassieker tegen Ajax.