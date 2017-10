Feyenoord verliest ook van Shakhtar en blijft puntloos in Champions League

Door een treffer van Steven Berghuis kende Feyenoord wel een uitstekende start, maar halverwege de eerste helft maakte Bernard gelijk. De Braziliaan was na rust ook verantwoordelijk voor de 2-1.

In de slotfase kreeg Shakhtar-verdediger Yaroslav Rakitskiy zijn tweede geel en dus rood, maar ook tegen tien man slaagde Feyenoord er niet in gelijk te maken. Europese overwintering is daardoor ver weg voor de Rotterdamse club.

Manchester City is met negen punten al bijna zeker van de tweede ronde. De ploeg van trainer Josep Guardiola won thuis met 2-1 van Napoli. Raheem Sterling en Gabriel Jesus scoorden al snel voor City, waarna Dries Mertens nog voor rust een strafschop miste. Amadou Diawara maakte in de tweede helft wel de aansluitingstreffer voor Napoli, dat met drie punten derde staat in groep F.

Shakhtar staat met zes uit drie keurig tweede, terwijl Feyenoord puntloos laatste staat. Over twee weken vervolgt de landskampioen het Champions League-avontuur met de uitwedstrijd in Oekraïne. Komende zondag speelt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in De Kuip de Klassieker tegen Ajax.

Bliksemstart

Nadat Feyenoord eerder tegen City en Napoli al snel op achterstand kwam, kende het dinsdagavond tegen Shakhtar juist een bliksemstart. Er was nog geen minuut gespeeld of Berghuis zette Jean-Paul Boëtius met een schitterende pass vrij voor doelman Andriy Pyatov, maar de linksbuiten raakte de bal niet goed.

Twee minuten later was ook Nicolai Jörgensen, die fit genoeg was voor een basisplek, met een aardig schot dicht bij de 1-0. In de zevende minuut kwam alsnog de beloning. Tonny Vilhena schoot hard op Pyatov, waarna Berghuis de rebound binnenkopte.

De voorsprong zorgde ervoor dat de Rotterdamse storm ging liggen. De bezoekers uit Oekraïne namen in de loop van de eerste helft steeds meer het initiatief, al kwam de gelijkmaker in de 24e minuut redelijk uit de lucht vallen. De Braziliaan Fred verraste de Feyenoord-verdediging met een steekpass, waardoor zijn landgenoot Bernard vrije doortocht had. De vleugelspeler omspeelde Brad Jones en schoof de bal in het doel: 1-1.

Dat de gelijkmaker geen incident was bleek na 33 minuten. Ditmaal werd spits Facundo Ferreyra vrijgezet voor Jones, maar tot opluchting van De Kuip keurde de Spaanse arbiter Alberto Undiano Mallenco de treffer terecht af wegens buitenspel.

Toornstra

Het duurde tot het begin van de tweede helft tot Feyenoord weer wat aandrong. Een schot van Berghuis belandde in het zijnet, al was er al gevlagd voor buitenspel. Niet veel later kwam keeper Pyatov goed uit, waardoor Sofyan Amrabat net niet bij de bal kon.

Shakhtar bleef zo redelijk eenvoudig overeind en bij de eerste Oekraïense aanval na rust was het meteen raak. De opgekomen rechtsback Bohdan Butko kreeg alle ruimte om voor te geven en hij vond de vrijstaande Bernard, die bij de tweede paal binnenkopte (1-2).

De tegentreffer kwam hard aan bij Feyenoord. In de hoop de wedstrijd om te draaien bracht Van Bronckhorst de gepasseerde Jens Toornstra voor rechtsback Bart Nieuwkoop, die pas zijn eerste wedstrijd van dit seizoen speelde. Ook Sam Larsson kwam voor de moegestreden Jörgensen.

Prompt leverde Larsson bijna de assist op de gelijkmaker. De Zweed kopte door en Vilhena had de bal voor het inschieten, maar faalde. Veel gevaarlijker werd Feyenoord niet, terwijl het geloof wegebde in De Kuip. Dat veranderde toen centrale verdediger Rakitskiy Toornstra naar de grond trok en zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

Met tien tegen elf en Michiel Kramer als pinchhitter gooide Feyenoord er nog een slotoffensiefje uit. Toornstra volleerde, maar Pyatov bracht redding voor Shakhtar. In blessuretijd had Pyatov ook een antwoord op een kopbal van Kramer en dus bleef het bij 1-2, waardoor Europese overwintering heel ver weg is voor Feyenoord.

