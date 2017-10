Napoli-eigenaar wil dat sterspelers rust krijgen in uitduel met City

"Ik denk dat de spelers met de meeste minuten nu rust moeten krijgen om ze in vorm en fit te houden. Zaterdag komt Inter op bezoek, die wedstrijd is minstens zo belangrijk", zegt De Laurentiis maandag tegen La Gazzetta dello Sport.

Napoli, dat in 1990 voor het laatst kampioen van Italië werd, won in de Serie A zijn eerste acht wedstrijden. Nummer twee Inter speelde één keer gelijk en geeft dus twee punten toe op de ploeg van trainer Maurizio Sarri.

"In Europees verband hoeven we niet elke wedstrijd te winnen. Het gaat er alleen om dat we de groepsfase overleven", aldus De Laurentiis. "We moeten alles goed evalueren en kiezen voor de juiste strategie. Gelukkig heb ik een coach die een geweldige strateeg is."

Napoli is na twee speelronden in groep F van de Champions League, waartoe ook Feyenoord behoort, allesbehalve zeker van een plek in de volgende ronde. De Italianen delen de tweede plaats met Shakhtar Donetsk met drie punten.

Guardiola

Vlak na de loting voor de groepsfase van de Champions League zei City-manager Josep Guardiola dat Napoli tot de drie beste ploegen van Europa behoort, maar De Laurentiis is niet heel gelukkig met die uitspraak.

"Het baarde me zorgen. Ik zou het niet prettig vinden als Guardiola's lof ertoe leidt dat de spelers hun focus verliezen. Hij is een oude sluwe vos en kent de kwaliteiten van Napoli. Het is voor ons een wedstrijd die bijna onmogelijk te winnen is."

Guardiola zei maandag op een persconferentie in Manchester dat hij "absoluut niet" gelooft dat Napoli belangrijke spelers zal sparen tegen zijn ploeg. "Ik denk dat ze de laatste tien wedstrijden met dezelfde opstelling hebben gespeeld. Ik kan nu het basiselftal opnoemen van Napoli voor het duel met ons."

De wedstrijd tussen Napoli en Manchester City, dat de eerste twee groepsduels won, begint dinsdag om 20.45 uur in Manchester. Tegelijkertijd nemen het nog puntloze Feyenoord en Shakhtar Donetsk het tegen elkaar op.

