Achtergrond: Deze vijf dingen moet je weten over Feyenoord-Shakhtar

1. Shakhtar is Braziliaans bolwerk

Shakhtar Donetsk maakte dit millennium een flinke opmars in het Europese voetbal, die voor een flink deel te danken is aan de grote Braziliaanse inbreng. De UEFA Cup-winnaar van 2008/2009 heeft momenteel zeven Brazilianen en ook nog twee Argentijnen onder contract staan. Middenvelders Taison (vier interlands), Fred (zes interlands) en vleugelspeler Bernard (veertien interlands) zijn de Braziliaanse blikvangers van de huidige ploeg.

2. Oekraïne is Feyenoord gunstig gezind

Feyenoord verloor zijn eerste twee Champions League-duels en knokt tegen Shakhtar om zijn laatste kans. Op basis van het verleden lijkt het duel met een Oekraïense club uitkomst te kunnen bieden. De laatste keer dat de Rotterdammers niet verloren in het miljoenenbal was in oktober 2001 toen het in De Kuip 0-0 bleef tegen het Oekraïense Dinamo Kiev. Paul Bosvelt, Pierre van Hooijdonk en Shinji Ono waren destijds gezichtsbepalende spelers.

Ook de laatste zege van Feyenoord in Europa werd in oktober 2016 behaald tegen een Oekraïense club: Zorya Luhansk. Door een goal van Nicolai Jörgensen eindigde het duel in De Kuip in 1-0 voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

3. Shakhtar verliest altijd van Nederlandse clubs

Shakhtar Donetsk stond viermaal eerder tegenover een Nederlandse club en verloor al die duels. Roda JC was in 1999/2000 met 2-0 en 3-1 te sterk, AZ wist vijf jaar later met 3-1 en 2-1 te winnen. Oud-Feyenoorders Robin Nelisse en Joris Mathijsen behoorden tot de Alkmaarse doelpuntenmakers.

4. Veel tegengoals goed voorteken voor Feyenoord

Feyenoord kreeg in de eerste twee Champions League-duels dit seizoen al zeven treffers tegen, maar dit hoeft geen slecht voorteken te zijn.

De laatste keer dat de Rotterdammers zeven of meer tegentreffers kregen in de eerste drie groepsduels was in het seizoen 2001/2002. Destijds waren het er acht, maar later dat seizoen won de ploeg van toenmalig trainer Bert van Marwijk wel de UEFA Cup.

