'Bayern houdt na verlies bij PSG crisisberaad over positie Ancelotti'

Volgens Bild komen de bestuurders van de topclub donderdagmiddag bij elkaar om te beslissen over het wel of niet aanblijven van Ancelotti.

Ancelotti kreeg na de pijnlijke nederlaag bij Paris Saint-Germain (3-0) van woensdag in de Champions League veel kritiek doordat hij onder anderen Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels buiten de basiself liet in het Parc des Princes.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet na het duel al weten dat er wat hem betreft maatregelen volgen. "Het is een heel bittere nederlaag waarover gesproken en geanalyseerd moet worden", zei de voormalig aanvaller.

"Hier moeten consequenties aan worden verbonden. Het is niet Bayern München wat we zagen. Volgens mij bestaat daar geen misverstand over als ik de reacties van de mensen om mij heen zie."

Zeven punten

Bayern won het eerste groepsduel nog eenvoudig met 3-0 van Anderlecht. In de Bundesliga werden uit de laatste vier duels zeven punten gehaald.

"Het is belangrijk dat we snel weer de stijgende lijn te pakken krijgen en ons op Bayern-waardige wijze laten zien", zei Rummenigge. "Dat we de ploeg zijn die de laatste jaren zowel Europees als nationaal voor furore zorgde."

Ancelotti verdedigde zich tegen de keuze om tegen PSG onder anderen Robben te passeren. "Ik heb iedere wedstrijd veel goede spelers op de bank", aldus de oud-trainer van Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG en Real Madrid.

2016

De 58-jarige Ancelotti staat sinds de zomer van 2016 aan het roer in de Allianz Arena. Destijds volgde hij Josep Guardiola op, die na drie jaar naar Manchester City vertrok.

In zijn eerste jaar werd de Italiaan kampioen met Bayern. In de Champions League, het toernooi dat Ancelotti als trainer drie keer won, viel het doek in de kwartfinales. Bayern werd toen door de latere winnaar Real uitgeschakeld.

Bayern verloor woensdag van PSG door doelpunten van Dani Alves, Edinson Cavani en Neymar.