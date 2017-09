Mourinho: 'United al met één been in volgende ronde Champions League'

"Er staan nog vier wedstrijden op het programma, maar we zijn heel sterk begonnen en staan al met één been in de volgende ronde", zei de Portugees woensdag na de wedstrijd in Moskou.

"We verrasten CSKA met onze manier van spelen. We waren supersterk en maakten het al snel af. Zij speelden niet naar vermogen, maar in mijn optiek kwam dat door ons."

Met Daley Blind in de basis stond United in Moskou bij rust al met 0-3 voor, mede dankzij twee treffers van Romelu Lukaku. Mourinho is lyrisch over de spits die afgelopen zomer voor miljoenen overkwam van Everton.

"Ik moet toegeven dat hij in bijna iedere wedstrijd belangrijke doelpunten voor ons maakt. Hij is gewoon een heel goede speler, scoort veel speelt nu in een ploeg met uitstekende spelers. Dat maakt het nog makkelijker voor hem."

Zes punten

United gaat in groep A van de Champions League aan de leiding met zes punten, gevolgd door FC Basel (drie), CSKA (drie) en het nog puntloze Benfica.

In de volgende speelronde gaat de ploeg van Mourinho op 18 oktober op bezoek bij Benfica. CSKA neemt het tegelijkertijd in het eigen VEB Arena op tegen het Basel van spits Ricky van Wolfswinkel.

Van Wolfswinkel hielp zijn Zwitserse werkgever woensdag met een benutte strafschop aan een ruime thuiszege op Benfica: 5-0.

