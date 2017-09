PSG-eigenaar noemt ruime zege op Bayern 'pas de eerste stap'

De steenrijke zakenman investeerde afgelopen zomer flink om PSG de laatste stap naar de Europese top te laten zetten. Neymar werd voor 222 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona.

Toptalent Kylian Mbappé kwam op huurbasis over van AS Monaco. Waarschijnlijk wordt de 18-jarige aanvaller komende zomer definitief vastgelegd voor naar verluidt 180 miljoen euro.

Al-Khelaifi zag woensdag tot zijn genoegen hoe zijn twee topaanwinsten een belangrijke rol speelden in de 3-0 zege op Bayern. Neymar tekende na knap voorbereidend werk van Mbappé voor de derde treffer. Eerder gaf de Braziliaan de assist bij de 1-0 van Dani Alves, een andere nieuwkomer in Parijs. Mbappé bediende spits Edinson Cavani voor de 2-0.

Grote club

"Deze zege is erg belangrijk voor ons", zei Al-Khelaifi. "We willen hier een grote club creëren, zoals bijvoorbeeld Bayern München. Die club heeft een grote historie en veel ervaring."

"Ik denk dat we vandaag een perfecte wedstrijd gespeeld hebben. Maar in sommige fases maakte Bayern het ons ook erg lastig. Het was een echte test voor de ploeg."

Met zes punten na twee duels gaat PSG aan de leiding in groep B van de Champions League. In de komende twee speelrondes staat de Franse club tegen het nog puntloze Anderlecht.

"Dit was pas een goede stap voor ons, maar we hebben de competitie nog lang niet gewonnen", weet Al-Khelaifi. "We zullen hard blijven werken om onze doelen te bereiken."

