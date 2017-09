Robben zegt dat ruime nederlaag tegen PSG hard aankomt bij Bayern

"Het is balen dat ik niet in de basis stond, maar daar ga ik verder niks over zeggen. We hebben verloren en deze 3-0 nederlaag komt hard aan", aldus Robben in het Parc des Princes tegen Ziggo Sport.

Robben kwam na 69 minuten het veld in voor Thomas Müller, maar op dat moment was het kwaad al geschied. De 94-voudig Oranje-international zag vanaf de bank hoe PSG al na twee minuten voor de openingstreffer zorgde en de marge in het restant van de wedstrijd vergrootte naar drie.

"Met zo'n vroege achterstand loop je tegen het slechtst denkbare scenario aan", concludeerde Robben, die de sterrenvoorhoede van PSG het verschil zag maken. "Ze hebben drie jongens die defensief niet veel doen, maar in de counter levensgevaarlijk zijn. Dat hebben we gezien en wij vonden het net niet."

Balans

Robben vindt overigens niet dat Bayern volstrekt kansloos was in Parijs. "Het was een kwestie van de juiste balans vinden tussen aanvallen en passief verdedigen en dat is een paar keer absoluut niet goed gegaan. Rechts en links lag wel veel ruimte, waardoor we heel veel voorzetten gaven en counters kregen, maar de goal bleef uit."

Hoewel Robben bij Bayern dit seizoen zelden een hele wedstrijd volmaakt, maakt de 33-jarige aanvaller zich geen zorgen over zijn fysieke gesteldheid. Volgende week wacht hem met Oranje de cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden.

"Vandaag was het me niet gegeven om negentig minuten te maken, maar ik voel me fysiek in orde. Wat dat betreft sta ik er beter voor dan een maand geleden, dus dat is alleen maar positief."

