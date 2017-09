PSG overtuigend langs Bayern München in Champions League-kraker

PSG kende een droomstart tegen Bayern, want Dani Alves schoot al na twee minuten de openingstreffer binnen in het Parc des Princes. Een half uur laten hadden de Franse fans opnieuw reden tot juichen nadat Edinson Cavani de marge vergrootte naar twee.

Bayern, dat startte zonder Arjen Robben, kreeg weinig goede kansen en was bovendien niet scherp in de afronding. PSG was na rust beter en maakte er via Neymar nog 3-0 van.

De andere wedstrijd in groep B ging tussen Anderlecht en Celtic en werd met 0-3 gewonnen door de bezoekers uit Schotland. Leigh Griffiths zorgde na 38 minuten voor de openingstreffer en een kwartier na rust bracht een eigen doelpunt van Kara Mbodji de stand op 0-2. Scott Sinclair deed in blessuretijd nog een duit in het zakje.

PSG gaat in groep B nu aan de leiding met zes punten uit twee wedstrijden. Bayern en Celtic hebben drie punten, terwijl Anderlecht puntloos onderaan staat.

​Neymar

PSG hoopte zich tegen Bayern te revancheren voor het puntenverlies van afgelopen zaterdag in de competitie tegen Montpellier (0-0) en begon ook gelijk voortvarend aan de wedstrijd. Na goed voorbereidend werk van Neymar schoot de mee opgekomen Alves de bal achter doelman Sven Ulreich: 1-0.

Bayern was even van slag na de vroege domper, maar kreeg zelf na twintig minuten ook een prima mogelijkheid op de 1-1. Javi Martinez zag zijn harde schot van afstand echter over de lat getikt worden en ook een kopbal van Robert Lewandowski was niet doeltreffend.

Waar Bayern naliet de 1-1 binnen te werken, sloeg de sterrenvoorhoede van PSG na een half uur wel toe. Kylian Mbappé hield goed het overzicht en zocht Cavani, die de bal aan de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze in de bovenhoek schoot.

Kansen

In de tweede helft was het weliswaar Bayern dat op zoek moest naar een treffer, maar de beste kansen waren voor de thuisploeg. PSG ging echter niet goed om met de zeeën van ruimte voorin, want Neymar mikte de bal twee keer vanuit zeer kansrijke positie niet tussen de palen.

Een kwartier na rust had de Braziliaan alsnog zijn doelpunt te pakken. Mbappé kon zijn fraaie actie net niet promoveren tot doelpunt, maar Neymar stond op de goede plek om de bal enkele meters voor de doellijn een laatste zetje mee te geven.

Bayern leek vijf minuten later de 3-1 aan te tekenen, maar de treffer van Arturo Vidal werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook met Robben in de ploeg, die na 69 minuten het veld in kwam voor Thomas Müller, waren de bezoekers niet in staat om meer dan speldenprikjes uit te delen. De Fransen bleven simpel overeind en zetten een eerste stap naar een plek in de knock-outfase.

Groep C

In groep C boekte Chelsea een zwaarbevochten 1-2 zege op Atletico Madrid. Eerder op de avond had AS Roma al met dezelfde cijfers gewonnen van FK Qarabag.

Atletico kwam tien minuten voor rust nog wel op voorsprong in het gloednieuwe Wanda Metropolitano. De thuisploeg kreeg een penalty na vasthouden van David Luiz in het strafschopgebied en Antoine Griezmann maakte geen fout vanaf elf meter.

Een kwartier na rust bracht Alvaro Morata de stand op gelijke hoogte op aangeven van Eden Hazard. Daar leek het ook lang bij te blijven, maar Michy Batshuayi zorgde in de vierde minuut van de blessuretijd voor de 1-2.

Roma

AS Roma begon zonder Strootman aan het treffen met Qarabag. Ook zonder de Nederlander ging het de huidige nummer vijf in de Serie A in de beginfase eenvoudig af.

In de zevende minuut kopte Konstantinos Manolas al de openingstreffer in het net en acht minuten later was ook Edin Dzeko trefzeker. De spits werkte de bal na een fraaie aanval via de onderkant van de lat binnen.

AS Roma had weinig te vrezen van Qarabag, maar moest in de eerste helft wel de aansluitingstreffer slikken. De thuisploeg kwam er in de tweede helft nog enkele keren goed uit, maar slaagde er niet meer in om een punt te pakken. Strootman speelde de laatste acht minuten nog mee als invaller bij AS Roma.

Chelsea heeft nu zes punten uit twee wedstrijden en gaat aan de leiding in groep C. AS Roma, dat twee weken geleden in de eerste groepswedstrijd gelijkspeelde tegen Atletico Madrid, staat nu op vier punten. Qarabag verloor het eerste duel met 6-0 van Chelsea en is dus nog puntloos.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League