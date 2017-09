AS Roma met invaller Strootman nipt langs Qarabag in CL

AS Roma begon zonder Kevin Strootman aan het treffen met de formatie uit Azerbeidzjan, maar ook zonder de Nederlander ging het de huidige nummer vijf in de Serie A eenvoudig af.

In de zevende minuut kopte Konstantinos Manolas al de openingstreffer in het net en acht minuten later was ook Edin Dzeko trefzeker. De spits werkte de bal na een fraaie aanval via de onderkant van de lat binnen.

AS Roma had weinig te vrezen voor Qarabag, maar moest in de eerste helft wel de aansluitingstreffer slikken. Na 28 minuten bracht Pedro Henrique de spanning terug.

Aansluitingstreffer

Qarabag kwam er in de tweede helft nog enkele keren goed uit, maar slaagde er niet meer in om een punt te pakken. Strootman speelde de laatste acht minuten nog mee als invaller bij AS Roma.

AS Roma, dat twee weken geleden de eerste groepswedstrijd gelijkspeelde tegen Atletico Madrid, staat nu op vier punten in groep C. Qarabag verloor het eerste duel met 6-0 van Chelsea en is dus nog puntloos. De 'Blues' spelen om 20.45 uur bij Atletico.

