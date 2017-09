Mertens draagt zege tegen Feyenoord op aan geblesseerde Milik

Milik scheurde afgelopen zaterdag zijn kruisband in het gewonnen competitieduel met SPAL 2013 (2-3). Hij ging naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Het was de tweede keer in korte tijd dat de oud-Ajacied een zware knieblessure opliep.

"We speelden deze wedstrijd voor hem", zegt Mertens in gesprek met Mediaset Premium. "Het is ongelooflijk hoeveel pech iemand kan hebben. Dit is erg moeilijk voor hem. Mijn goal en de winst waren voor hem."

Naast Mertens waren ook Lorenzo Insigne en Jose Callejon trefzeker voor Napoli tegen Feyenoord. Insigne wilde zijn doelpunt vieren met een eerbetoon voor Milik, maar kreeg vanuit de dug-out in eerste instantie het tricot van een andere Pool, Piotr Zielinski aangereikt. Kort daarna kon de aanvaller alsnog een steunbetuiging brengen met het shirt van Milik.

Cruciaal

De zege op Feyenoord is een belangrijke voor Napoli. De Italianen hebben nu drie punten uit twee duels en staan in punten gelijk met nummer twee Shakthar Donetsk, waar Napoli twee weken geleden verrassend met 2-1 van verloor.

"Deze drie punten kunnen cruciaal zijn", aldus Mertens. "Het was erg belangrijk om te winnen, aangezien we tegen Shakhtar onderuit gingen. Het is altijd mooi om in de Champions League te spelen. We waren erg goed. Niet de hele wedstrijd, helaas. Feyenoord heeft ook spelers met kwaliteit."

Napoli vervolgt de groepsfase van de Champions League op dinsdag 17 oktober in Engeland tegen Manchester City, dat nog altijd de volle buit heeft. Feyenoord ontvangt dan Shakthar Donetsk in eigen huis.

