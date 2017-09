Dost voor duel met Barcelona: 'Ik denk niet dat Messi weet wie ik ben'

"Ik denk niet dat Messi weet wie ik ben", zegt de vijftienvoudig international van Oranje tegen El Mundo Deportivo. Dost was afgelopen seizoen liefst 34 maal trefzeker in de competitie voor Sporting. In de grote Europese competities deed alleen Messi het beter met 37 doelpunten.

"Ik dacht echt dat het mogelijk was om de Gouden Schoen te winnen", kijkt Dost terug op zijn topseizoen in de Portugese hoofdstad. "Maar ik ben er trots op dat ik tweede ben geworden achter een grootheid als Messi."

Dost speelt woensdag om 20.45 uur met Sporting thuis tegen Barcelona in de tweede groepswedstrijd in de Champions League. Beide clubs wonnen hun eerste duel in groep D, waarin ook Juventus en Olympiakos Piraeus zitten.

Op dreef

Dit seizoen was Dost in zeven duels goed voor vier treffers. In de laatste drie duels wist de oud-spits van FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg niet te scoren.  

Messi is met negen doelpunten in zes wedstrijden en stuk beter op dreef deze jaargang. De Argentijnse superster scoorde twee weken geleden tegen Juventus (3-0 zege) twee keer.

Het duel tussen Sporting en Barcelona begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan.

