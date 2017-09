Feyenoord-verdediger Van Beek spreekt na rentree tegen Napoli van mijlpaal

"Voor mij was dit heel mooi", zei Van Beek met een grote glimlach in de catacomben van Stadio San Paolo. "Ik heb mentaal een zware periode gehad, daar ben ik nu weer bovenop."

Een slepende voetkwetsuur kostte Van Beek een heel seizoen. Hij zette dinsdag op het hoogste podium definitief een punt achter alle ellende. "Hier heb ik al die tijd naartoe gewerkt, ik wilde weer terugkeren op het veld. Voor mij persoonlijk is dit wel een mijlpaal. Het was wennen om weer minuten te maken, maar het voelde goed."

Voor Van Beek lonkt de komende weken meer speeltijd, omdat Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden in de lappenmand zitten. "Ik wil zo snel mogelijk terug in de basis. Met ons drukke programma kan ik mooie dingen gaan meemaken."

Van der Heijden liep dinsdag bij de laatste sprint van de warming-up een ogenschijnlijk zware kuitblessure op. Woensdag moet duidelijk worden hoe lang hij is uitgeschakeld. Botteghin hield een kruisbandblessure over aan het competitieduel van zaterdag met NAC Breda en is zeker tot aan de winterstop uit de roulatie.

Toornstra

Voor Jens Toornstra voelt de Champions League vooralsnog als een harde leerschool. De Rotterdammers dachten hun lesje wel geleerd te hebben tijdens het zo kansloos verloren openingsduel met Manchester City (0-4), maar ze maakten tegen Napoli precies dezelfde fouten. Wéér kwam Feyenoord vroeg op achterstand en ook in Napels ging de landskampioen aan persoonlijke fouten ten onder.

"We mogen deze nederlaag onszelf aanrekenen", aldus Toornstra. "We spelen best wel aardig mee, maar die fouten moeten er echt uit. Anders gaan we geen wedstrijd winnen op dit niveau."

"We spelen tegen de grootste ploegen van de wereld. Het is leuk je daarmee te meten, maar je wil ook resultaat boeken. Heel frustrerend dat dit niet lukt. Het is tot nu toe een harde leerschool, die Champions League."

Toornstra speelde een negatieve hoofdrol door bij een 2-0 achterstand een gemakkelijk gegeven strafschop te missen. Napoli-doelman Pepe Reina keerde de inzet van de middenvelder in de rechterhoek.

"Ik had vooraf de penalty's van Reina bekeken, in negentig procent van de gevallen koos hij voor de andere hoek. Daarom had ik van tevoren al besloten dat ik daar zou schieten", vertelde Toornstra. "Normaal neem ik strafschoppen vaak op intuïtie, nu deed ik aan kansberekening. Helaas pakte dat verkeerd uit. In principe zat de bal goed in de hoek, maar hij dook de goede kant op.''

Aanknopingspunten

Toornstra wilde niet alles in het negatieve trekken. "We hadden best wat meer risico mogen nemen. Maar toch geeft deze wedstrijd wel iets meer aanknopingspunten. Tegen City hebben we nul kansen gehad, nu kregen we na rust toch een paar goede mogelijkheden. Maar die moet je dan wel maken, zoals ook die pingel van mij.''

Feyenoord zit in de hoek waar de klappen vallen, zo concludeert Toornstra zelf. Het aantal blessures stapelt zich in hoog tempo op. Ook Michiel Kramer haakte in Napels na de afsluitende training af met liesklachten. "Ze vallen bij bosjes om, terwijl we iedereen juist keihard nodig hebben.''

Van de laatste vijf wedstrijden verloor Feyenoord er liefst vier. En dan wacht zondag om 12.30 uur de lastige uitwedstrijd tegen AZ. Toornstra ziet die confrontatie echter niet met angst en beven tegemoet. "Het is aan ons om dit zo snel mogelijk om te draaien. Met de jongens die we nog over hebben, moeten we er staan tegen AZ."

