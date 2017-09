Bosz wil na nederlaag tegen Real Madrid schuld niet bij Kuipers leggen

In de openingsfase van de wedstrijd zag de Nederlandse arbiter over het hoofd dat Sergio Ramos met zijn arm op de doellijn een treffer van Dortmund voorkwam. Die actie had de verdediger van Real Madrid eigenlijk een rode kaart en een strafschop tegen moeten kosten. Ook Dennis Higler, die als vijfde man op de achterlijn vlakbij de situatie stond, constateerde de handsbal niet.

"Het stond 0-0, het was een zuivere handsbal", doelde Bosz op de onbestrafte actie van de aanvoerder van Real Madrid. "Maar Real was de betere ploeg, ze hebben verdiend gewonnen."

Voor Dortmund is overwintering in de Champions League ver weg. In de eerste poulewedstrijd ging de equipe van Bosz al met 3-1 onderuit bij Tottenham Hotspur.

"We hebben nul punten met nog vier duels te spelen. Laten we eerst maar eens twee keer van APOEL Nicosia winnen, daarna zien we wel hoe we ervoor staan", stelde Bosz.

Zidane

Real Madrid-trainer Zinedine Zidane sprak van een geslaagde avond in Dortmund. "We hebben hard gewerkt en prima gespeeld. Na de rust hadden we het even moeilijk, maar we hebben de wedstrijd geweldig afgemaakt."

"We hadden wel wat meer doelpunten kunnen maken, maar we hebben dankzij Ronaldo en Bale meer gescoord dan Dortmund. Daar gaat het om, het liep perfect", vond de trainer van de titelverdediger.

