Van Bronckhorst hekelt persoonlijke fouten bij tegengoals Feyenoord

"We hebben heel lang in de wedstrijd gezeten en waren zeker niet de mindere van Napoli. De wedstrijd wordt beslist door de persoonlijke fouten."

Van Bronckhorst doelde op slordig balverlies bij alle drie de goals van de Italianen. "Dat waren dure missers aan onze kant", zei de coach van Feyenoord na de 3-1 nederlaag van zijn ploeg. "Onder druk moet je de juiste keuzes maken. Dat was niet goed."

​De coach van de Rotterdammers zag na de 2-0 achterstand toch nog kansen voor zijn team. "We hebben ons daarna teruggeknokt na die 2-0. Die penalty had een kantelmoment kunnen zijn", zegt hij over een buitenkansje voor Jens Toornstra. "Het is erg jammer dat die er dan niet in gaat. Dat zijn dure fouten."

Feyenoord staat na twee wedstrijden troosteloos onderaan in groep F van de Champions League. De Rotterdammers zijn als enige nog zonder punten, omdat twee weken geleden ook al werd verloren van Manchester City.

