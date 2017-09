Babel helpt Besiktas aan zege op Leipzig, Liverpool niet langs Spartak

Babel opende in de elfde minuut de score voor Besiktas. De aanvaller, die in het vorige Champions League-duel met FC Porto ook al trefzeker was, schoot een voorzet van Cenk Tosun binnen.

Vlak voor rust verdubbelde Anderson Talisca de marge. De Braziliaan kopte raak uit een voorzet van Ricardo Quaresma. Babel speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg, waar Jeremain Lens op de bank bleef.

De wedstrijd werd halverwege de tweede helft een tijdje onderbroken omdat het licht in het stadion van Besiktas was uitgevallen.

Door de zege gaat Besiktas met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep G. Leipzig bezet met één punt de laatste plek.

AS Monaco

In de andere wedstrijd in deze poule wist AS Monaco opnieuw niet te winnen. De Franse kampioen ging in het Stade Louis II met 0-3 onderuit tegen FC Porto.

Vincent Aboubakar opende na een halfuur de score voor Porto. De Kameroense spits scoorde twintig minuten voor tijd opnieuw en Miguel Layun bepaalde vlak voor het laatste fluitsignaal de eindstand. Bij Monaco behoorde Terence Kongolo niet tot de selectie.

Porto boekte zijn eerste zege van dit seizoen in de Champions League en staat met drie punten tweede. Monaco is met één punt derde.

Liverpool

In groep E wist Georginio Wijnaldum met Liverpool opnieuw niet te winnen. Na de remise tegen Sevilla (2-2) speelde de ploeg van manager Jürgen Klopp ook gelijk bij Spartak Moskou.

Fernando bracht Spartak halverwege de eerste helft op voorsprong. Acht minuten later zorgde Philippe Coutinho voor de gelijkmaker. Wijnaldum viel een kwartier voor tijd in bij Liverpool. Quincy Promes ontbrak bij Spartak vanwege een kuitblessure.

Liverpool neemt met twee punten de tweede plaats in. Spartak heeft evenveel punten, maar staat vanwege een iets minder doelsaldo derde.

Sevilla

In het andere duel in deze poule won Sevilla voor eigen publiek met 3-0 van NK Maribor uit Slovenië. Wissam Ben Yedder zorgde voor een hattrick namens de Spanjaarden.

De Franse aanvaller maakte na een klein halfuur de openingstreffer door een voorzet van Joaquin Correa van dichtbij binnen te tikken. Tien minuten later schoot Ben Yedder prachtig raak via de onderkant van de lat. Zeven minuten voor tijd benutte hij een penalty.

Door de overwinning gaat Sevilla in deze groep met vier punten aan kop. Maribor staat met één punt laatste.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League