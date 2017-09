Bosz met Dortmund thuis onderuit tegen Real, hattrick Kane voor Spurs

Gareth Bale en Cristiano Ronaldo (2x) scoorden namens Real. Bij Dortmund was Pierre-Emerick Aubameyang trefzeker. De wedstrijd in het Signal Iduna Park stond onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Door de overwinning is Real met zes punten uit twee wedstrijden gedeeld koploper in groep H. Dortmund, dat het eerste duel met 3-1 verloor van Tottenham Hotspur, is zonder punten derde.

Na een kwartier spelen werd Dortmund een penalty ontnomen toen Sergio Ramos hands maakte op de doellijn. De Spaanse verdediger hield met zijn hand een inzet van Maximilian Philipp uit het doel.

Ronaldo

Enkele minuten later vond Bale wel het net voor Real. De Welshman volleerde een voorzet van Daniel Carvajal prachtig binnen. Vlak voor rust was Ronaldo dicht bij de 0-2, maar zijn inzet ging net naast.

De Portugees, die zijn vierhonderdste wedstrijd voor Real speelde, kwam vijf minuten na rust wel tot scoren toen hij een voorzet van Bale van dichtbij in het doel schoof.

Vier minuten later zorgde Aubameyang voor de aansluitingstreffer. De Gabonees tikte een voorzet van Gonzalo Castro binnen. Ronaldo breidde de marge tien minuten voor tijd weer uit met een schot in de korte hoek en maakte daarmee zijn 109e doelpunt in de Champions League, waarmee hij recordhouder is.

Tottenham

Tottenham Hotspur won op bezoek bij APOEL ook zijn tweede groepswedstrijd en deelt de koppositie met Real. Harry Kane maakte een hattrick namens de Engelsen.

Kane opende zes minuten voor rust de score met een schot van de rand van het zestienmetergebied. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde de Engelsman met opnieuw een afstandsschot de marge. Halverwege de tweede helft bepaalde hij ook de eindstand door raak te koppen uit een voorzet van Kieran Trippier.

Bij APOEL stond Boy Waterman negentig minuten onder de lat. Zijn landgenoot Lorenzo Ebecilio was geblesseerd en deed niet mee op Cyprus, waar reservedoelman Michel Vorm op de Spurs-bank bleef.

De Londenaren hebben na twee duels evenveel punten en exact hetzelfde doelsaldo als Real. APOEL staat zonder punten laatste.

