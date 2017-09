Feyenoord kan ook tegen Napoli niet stunten in Champions League

Pas vlak voor tijd, in de derde minuut van de extra tijd, deed Sofyan Amrabat nog iets terug na goals van Lorenzo Insigne, Dries Mertens en José Callejon.

Daardoor blijft landskampioen Feyenoord, dat geen supporters mee mocht nemen naar Napels, na twee duels zonder punten in groep F van het Europese miljoenenbal. Twee weken eerder werd in de eigen Kuip al kansloos verloren tegen Manchester City (0-4).

Behalve het doelpunt vormde ook de langverwachte rentree van Sven van Beek een lichtpuntje voor Feyenoord in Italië. De 23-jarige verdediger kwam een klein kwartier voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen en maakte zo zijn eerste minuten in de hoofdmacht sinds mei 2016.

Feyenoord, dat voor het eerst in vijftien jaar weer uitkomt in de Champions League, opteerde dinsdag in Stadio San Paolo voor een 4-4-2-formatie. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos voorin voor Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius, ook omdat Michiel Kramer met een liesblessure op de tribune plaats moest nemen.

Van Bronckhorst werd vlak voor de aftrap bovendien nog gedwongen een extra wissel door te voeren. Jan-Arie van der Heijden bleek niet fit genoeg om te beginnen en stond zijn plaats centraal achterin af aan Renato Tapia.

Hakje

De Peruviaan, die dit seizoen nog geen speelminuten maakte, dreigde na vier minuten al grof de fout in te gaan. Hij wilde met een hakje uitverdedigen, maar verspeelde de bal op die manier knullig aan Mertens en probeerde dat te herstellen met een overtreding. Hij had het geluk dat de Schotse arbiter William Collum er geen penalty in zag.

Niet heel veel later kwam Feyenoord alsnog, net als tegen Manchester City, vroeg op achterstand. Insigne kreeg na slordig balverlies een vrije doortocht en schoof de bal van een meter of achttien beheerst in de hoek.

De Italiaanse doelpuntenmaker wilde dat vieren met een eerbetoon aan zijn geblesseerde teamgenoot Arek Milik, maar toonde voordat hij het shirtje van de ex-Ajacied kon vinden in eerste instantie per ongeluk het shirtje van een andere Pool, Piotr Zielinski.

Prullenbak

Na de openingstreffer ging de Italiaanse storm enigszins liggen en kwam Feyenoord iets beter in de wedstrijd, al greep Tapia nog wel een keer net op tijd in toen Marek Hamsik oog in oog met doelman Brad Jones verscheen. Aan de andere kant was er ook een mogelijkheid voor Boëtius, maar de aanvaller kon doelman Pepe Reina niet in de problemen brengen.

Richting de rust bleven de Rotterdammers redelijk in de wedstrijd zitten, maar kwam het gevaar nog altijd vooral van de Napolitanen. Jones redde twee keer knap, maar ontsnapte ook na een misverstand met rechtsback Kevin Diks en mocht zich gelukkig prijzen dat het vizier niet op scherp stond bij Hamsik.

Zo wist de equipe van Van Bronckhorst de schade te beperken en werd de kleedkamer opgezocht met een minimale achterstand. Vlak na de hervatting zorgde Mertens er echter voor dat alle Rotterdamse plannen de prullenbak in konden. Diks zag de Belg over het hoofd bij een terugspeelbal en stelde de koelbloedige spits in staat om de 2-0 binnen te schuiven.

Dat bleek voor Feyenoord het sein om een versnelling bij te schakelen. Aanvoerder Karim El Ahmadi en Berghuis zetten Reina aan het werk, maar de ervaren Spanjaard werd niet in verlegenheid gebracht door de Rotterdamse plaagstootjes.

Penalty

Mertens bleef intussen een plaaggeest voor Feyenoord, maar na 68 minuten kreeg Jens Toornstra de uitgelezen mogelijkheid om de spanning weer terug te brengen. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding op Berghuis, maar de buitenshuis weinig trefzekere middenvelder liet het buitenkansje liggen.

Zijn misser was ook direct de laatste actie van Toornstra, die werd vervangen door Bilal Basaçikoglu en een minuut later lijdzaam moest toezien hoe Callejon er 3-0 van maakte. De Spanjaard werd weggestuurd na nieuw geklungel van Tapia en vond de verre hoek achter Jones. Napoli leek het daarop wel goed te vinden en Feyenoord kwam aanvankelijk niet meer verder dan een gekeerd schot van Berghuis.

In de 78e minuut was er nog wel wat te vieren voor de Zuid-Hollanders, want na 513 dagen afwezigheid maakte Van Beek weer eens zijn opwachting in Feyenoord 1. Hij kwam de ongelukkige Tapia aflossen.

Lurling

Met even later ook Sam Larsson voor de moegestreden Berghuis tekende Amrabat in extremis nog voor de 3-1. Zo werd hij de eerste Feyenoorder sinds Anthony Lurling (13 november 2002 tegen Newcastle United) die scoorde in de Champions League.

In de andere wedstrijd in de poule zorgde Manchester City voor de tweede overwinning. In Engeland werd het Oekraïense Shakhtar Donetsk, in de eerste speelronde nog verrassend te sterk voor Napoli, door goals van Kevin De Bruyne en Raheem Sterling met 2-0 verslagen. Sergio Agüero miste nog een strafschop voor de 'Citizens'.

De ploeg van manager Josep Guardiola gaat zo met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding in groep F. Napoli en Shakhtar volgen met drie punten, voor het nog puntloze Feyenoord.

