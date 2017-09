Robben met Bayern niet onder indruk van miljoenenuitgaven PSG

"Ze hebben een paar euro's meer uitgegeven dan wij", zegt de aanvoerder van Oranje. "Maar geld levert geen doelpunten op. Kwaliteit op het veld scoort wel. Goede ploegen maken doelpunten."

De club uit Parijs kocht afgelopen zomer onder meer Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro. Kylian Mbappé wordt dit seizoen gehuurd van AS Monaco, maar volgende zomer betaalt PSG nog eens 180 miljoen euro voor de Franse spits.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge beaamt dat PSG dankzij de topaankopen een goede aanval heeft, maar is niet bang voor de Fransen. "Wij kunnen profiteren van de vele ervaring die we in de Champions League hebben. Voor ons staat er zeker ook veel prestige op het spel."

De huidige nummer drie van de Bundesliga mist nog altijd doelman Manuel Neuer. Sven Ulreich zal daarom weer in het doel staan tegen PSG. De doelman ging afgelopen vrijdag tegen VfL Wolfburg (2-2) lelijk in de fout bij de late gelijkmaker.

Robben heeft echter vertrouwen in Ulreich. "Sven is helder in zijn hoofd. Natuurlijk was het een bitter moment voor hem, maar hij is mentaal sterk genoeg."

Neymar

Bij PSG kan trainer Unai Emery weer beschikken over Neymar en Angel Di Maria. De aanvallers keerden dinsdag terug op het trainingsveld, nadat ze afgelopen zaterdag afwezig waren in het competitieduel met Montpellier (0-0). Neymar had last van een voetblessure. Di Maria kampte al langer met een hamstringblessure.

PSG en Bayern wisten beiden hun eerste groepswedstrijd in de Champions League eenvoudig te winnen. De club uit Parijs was met 0-5 te sterk op bezoek bij Celtic. De Duitse landskampioen won in eigen huis met 3-0 van het Anderlecht.

Het duel tussen PSG en Bayern in het Parc des Princes begint woensdagavond om 20.45 uur.

