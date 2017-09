Deze vijf dingen moet je weten over PSG-Bayern München

1. Mbappé jaagt op record Kluivert

Supertalent Kylian Mbappé kan niemand minder dan Patrick Kluivert uit de recordboeken schieten. De Fransman heeft als tiener zeven keer gescoord in de Champions League, een record dat hij nu nog deelt met de voormalig technisch directeur van Paris Saint-Germain.

Dat Mbappé het record van Kluivert op een dag alleen in handen krijgt, lijkt een zekerheid. Pas in december 2018 viert de nu 18-jarige spits zijn twintigste verjaardag. Twee weken geleden maakte hij in de eerste groepswedstrijd van PSG tegen Celtic (0-5) zijn eerste Champions League-treffer voor zijn nieuwe club.

2. Bayern aast op 250e zege

Bayern München aast in Parijs op zijn 250e zege in Europees verband. Alleen de Spaanse topclubs FC Barcelona (301) en Real Madrid (299) hebben meer overwinningen geboekt.

Voor de thuisclub wordt het cijfermatig hoe dan ook een historisch duel, want de Fransen spelen hun honderdste thuiswedstrijd in de Champions League/Europa Cup I. In de voorgaande 99 duels won PSG 63 keer, speelde het 26 keer gelijk en verloor het slechts tienmaal.

Bovendien kan PSG zijn honderdste thuisdoelpunt in de belangrijkste Europese competitie aantekenen. Dan zal de ploeg wel driemaal moeten scoren tegen Bayern.

3. Cavani en Lewandowski bouwen aan indrukwekkende serie

Spitsen Edinson Cavani (PSG) en Robert Lewandowski (Bayern) zijn op dreef. Ze wisten in hun laatste vijf Champions League-duels telkens te scoren en naderen Ruud van Nistelrooij. De aanvaller wist bij Manchester United in negen opeenvolgende duels te scoren.

Lewandowski benutte in de eerste poulewedstrijd van dit Champions League-seizoen tegen Anderlecht (3-0) een strafschop. Cavani was tijdens de 5-0 zege van PSG op Celtic tweemaal trefzeker.

4. Ancelotti kan Wenger evenaren

Bayern-trainer Carlo Ancelotti won als coach 85 Champions League-duels en daarmee bevindt hij zich in een select gezelschap. Alleen Arsène Wenger (86) en Alex Ferguson (102) leidden hun ploeg vaker naar een zege in het miljoenenbal. Bij winst op Bayern komt Ancelotti dus op gelijke hoogte met Wenger.

In tegenstelling tot de Wenger en Ferguson diende Ancelotti vele clubs in de Champions League. De 58-jarige Italiaan leidde eerder Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG en Real Madrid. Het wordt de eerste keer dat Ancelotti zijn oude club PSG treft in het miljoenenbal.

5. Wedstrijd live uitgezonden op NU.nl

Paris Saint-Germain tegen Bayern München wordt woensdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.