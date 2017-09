Sevilla-coach Berizzo: 'Makkelie begreep mijn sportieve actie niet'

Makkelie stuurde Berizzo weg nadat de Sevilla-coach voor de tweede keer tijdens het 2-2 gelijkspel op Anfield het spel opzettelijk ophield.

Berizzo had na afloop een wel heel merkwaardige verklaring voor zijn actie, waarmee hij een snelle inworp van Liverpool verhinderde. Hij beweert dat hij de bal een tweede keer wegtikte om te compenseren voor de eerste keer, toen hij tijd wilde winnen voor Sevilla.

"In de eerste helft dreigde Liverpool een counter te plaatsen terwijl wij met 0-1 voor stonden. Toen deed ik iets wat niet door de beugel kan", erkent Berizzo. "Ik tikte de bal weg om tijd te rekken, ik besef dat ik daar fout zat."

Bij de tweede keer, na rust, was het een ander verhaal volgens de Argentijn. "Toen deed ik hetzelfde, maar stonden we achter. Ik wilde goedmaken wat ik in de eerste helft gedaan had. Ik wist dat ik toen fout zat en wilde dat compenseren met iets sportiefs. Ik had goede intenties."

Makkelie hield er een andere zienswijze op na en besloot de coach van de Spanjaarden toch naar de tribunes te verwijzen. "Hij was de enige die het niet begreep", klaagt Berizzo over de Nederlandse arbiter.

Klopp

Volgens stafleden van Sevilla speelde Liverpool-manager Jürgen Klopp ook een kwalijke rol bij het wegsturen van Berizzo. De Duitser is zich echter van geen kwaad bewust: "Ik geloof niet dat ik invloed heb gehad op de beslissing van de scheidsrechter."

"Ik heb niet op een rode kaart aangedrongen, al was ik er inderdaad niet blij mee dat hij de bal weggooide. Maar dat ligt allemaal achter ons, hij nodigde me uit in de kleedkamer en daar hebben we het uitgesproken."

Ondanks het puntenverlies gaat Sevilla na één speelronde nog wel aan de leiding in groep E van de Champions League. De andere wedstrijd in de poule, Maribor-Spartak Moskou, eindigde namelijk ook in een gelijkspel (1-1).

