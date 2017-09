Feyenoorders vrezen niet dat afstraffing tegen City doordreunt tegen PSV

"Ik geloof daar niet in", vertelt Jan-Arie van der Heijden. "City is een van de beste ploegen van de wereld. Dat is een heel ander niveau dan de Eredivisie. Deze wedstrijd mag daarom niet in ons hoofd zitten in Eindhoven."

De 29-jarige verdediger houdt zich vast aan vorig seizoen, toen Feyenoord nooit twee wedstrijden achter elkaar verloor. "Toen kwamen we steeds sterker terug na een nederlaag. Ik heb er dus vertrouwen in dat we er zondag weer zullen staan."

Sofyan Amrabat, die tegen City zijn basisdebuut maakte in De Kuip, is ook niet bang dat PSV Feyenoord een volgende tik zal geven. "Natuurlijk is het niet fijn om zo te verliezen, maar de Eredivisie is compleet anders de Champions League", aldus de 21-jarige Marokkaans international.

"We moeten richting PSV denken aan de goede resultaten in de Eredivisie. In de competitie hebben we alles nog gewonnen."

Wereldklasse

Ook Karim El Ahmadi benadrukt dat Feyenoord richting PSV moet beseffen dat City van een heel ander niveau is.

"We moeten realistisch zijn. City is van wereldklasse en dat zijn wij niet", aldus de captain. "Ze zijn echt vele malen beter dan wij. Ze spelen ook andere teams in de Premier League zo weg, maar dat gaat PSV zondag niet met ons doen. PSV is geen City."

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.