Bosz baalt van 'te lief' Borussia Dortmund bij tegengoals op Wembley

"Bij de tegendoelpunten waren we te lief voor de tegenstander", klinkt de analyse van de teleurgestelde Bosz voor de camera van ZDF.

De van Ajax overgekomen Bosz debuteerde als coach op het hoogste Europese podium, maar kon dat niet met drie punten opluisteren op het heilige gras van Wembley. Dortmund mocht zich daarover wel beklagen bij de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Aan de 2-0 van Spurs-spits Harry Kane ging een overtreding vooraf en Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang zag een zuiver doelpunt onterecht afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Teleurgesteld

Toch voert Bosz die arbitrale dwalingen niet aan als excuus. De Nederlandse oefenmeester zoekt de oorzaak vooral bij zijn eigen ploeg. "Ik ben teleurgesteld, want er was hier vandaag meer te halen."

"We hebben in de eerste helft weliswaar goed gespeeld, maar we stonden twee keer niet op te letten. Beide teams speelden met veel druk naar voren en met een verzorgde opbouw van achteruit, maar dan moet de verdediging wel goed georganiseerd zijn en dat was niet het geval."

Ook zijn Spurs-collega Mauricio Pochettino kon niet anders dan toegeven dat Dortmund voor rust de bovenliggende partij was in Londen. "Maar wij waren sterker voor het doel", was het nuchtere commentaar van de Argentijn.

"In de tweede helft haalden we pas ons eigen niveau en ik ben blij met het spel dat we toen lieten zien."

