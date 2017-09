Guardiola rekent zich nog niet rijk na vliegende start tegen Feyenoord

City zegevierde woensdag met liefst 0-4 en was negentig minuten lang heer en meester in Rotterdam, tot groot genoegen van Guardiola.

Voor de huidige nummer twee van de Premier League was het de eerste uitzege op een Nederlandse club ooit. Vijf jaar geleden was Ajax met 3-1 te sterk in de Arena en in 1978 werd de club uit Manchester op 1-1 gehouden door FC Twente.

"We hebben een heel goede wedstrijd op de mat gelegd", zei de Spaanse manager na afloop in de catacomben van De Kuip. "Dat we al na een minuut scoorden hielp natuurlijk, maar we bleven aanvallen en stonden ook defensief goed."

Buitenshuis

​Met de overtuigende overwinning op Feyenoord maakte City bovendien een einde aan een slechte reeks in Europese uitwedstrijden. Vorig seizoen werd er in de Champions League niet één keer buitenshuis gewonnen.

"Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad met de ploeg", aldus Guardiola. "Als je stappen wil zetten, moet je zowel thuis als uit kunnen presteren. En dat hebben we nu gedaan door een uitstekende wedstrijd te spelen."

"Het is heel belangrijk dat we ook op vreemde bodem op deze manier kunnen spelen. Aanvallend, met veel druk naar voren zonder counters om de oren te krijgen en in balbezit proberen zoveel mogelijk kansen te creëren."

Hoewel Guardiola zich gelukkig prijst met de eerste drie punten, weigert hij zich al rijk te rekenen. "Het eerste uitduel winnen is enorm belangrijk, maar er is nog helemaal niets beslist. Er is nog veel werk te verzetten, maar zo starten is wel belangrijk."

Stones

Twee van de vier Engelse goals werden woensdag gemaakt door John Stones. De verdediger kon twee keer binnenkoppen en kreeg na afloop nog een complimentje van Guardiola. "Hij scoorde niet alleen twee keer, maar was ook verdedigend erg goed."

"Hij won zijn duels en deed wat hij moest doen. Dat is ook precies wat hij moet doen als hij de komende jaren progressie wil blijven boeken."

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League