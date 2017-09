Boëtius schrikt van niveauverschil tussen Nederlandse en Engelse top

"Dit was schrikken. Het verschil tussen de top van Nederland en de top van Engeland is flink, zo bleek", aldus Boëtius na de pijnlijke nederlaag in De Kuip.

Toch denkt de 23-jarige buitenspeler dat Feyenoord een beter resultaat had kunnen neerzetten dan het 0-4 verlies, dat de boeken in gaat als de grootste thuisnederlaag ooit voor de club in Europa. "Het had minder pijnlijk gekund, daar ben ik van overtuigd. City is kwalitatief sterker, maar we hadden meer weerstand moeten en kunnen bieden."

Al heel snel werd duidelijk dat een stuntje tegen City er niet inzat voor Feyenoord. Na 96 seconden kopte John Stones de 0-1 op het scorebord en binnen tien minuten was het via Sergio Agüero 0-2.

"Dat het zo snel ging was vervelend", zegt Boëtius. "De snelle 0-1 was een tikkie. Daarna kwamen we overal een stapje te laat en dat bleef zo in de eerste helft. Pas na rust haalden we bij vlagen ons niveau. Dat geeft nog enige hoop, al kwam dat misschien ook omdat City een stapje terug deed."

PSV

Feyenoord heeft niet lang om te herstellen van de mislukte terugkeer in het miljoenenbal, omdat binnen enkele dagen opnieuw een zware wedstrijd wacht. Zondag is de Eredivisietopper tegen PSV, dat zich een week lang kan voorbereiden op het duel in Eindhoven.

"We moeten ervoor zorgen dat dit verlies niet doorwerkt richting zondag", beseft Boëtius. "Dit hoofdstuk moeten we snel afsluiten en dat kunnen we. We hebben er al over gepraat en dat zullen we nog een keer doen, maar daarna zullen we er staan in Eindhoven. Dat weet ik zeker."

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

