Van Bronckhorst constateert dat Feyenoord moet wennen aan hoge niveau

Feyenoord moest al binnen twee minuten een doelpunt incasseren bij de rentree in de Champions League. John Stones kopte een voorzet van David Silva richting doel, waarna Tonny Vilhena de bal door zijn benen liet glippen.

"Dat was het slechtst denkbare scenario", sprak Van Bronckhorst zijn teleurstelling uit na afloop van de wedstrijd. "Je komt binnen twee minuten op achterstand uit een corner. Dat is een mokerslag."

"We moeten wennen aan dit hoge niveau", vervolgde de trainer. "Dat is nog een understatement."

Feyenoord had het volgens Van Bronckhorst vooral lastig met het tempo van City. "We hadden moeite om in de wedstrijd te komen. Zij spelen in een heel hoog tempo."

Binnen 25 minuten keken de Rotterdammers tegen een 0-3 achterstand aan. Sergio Ag├╝ero en Gabriel Jesus voerden de marge verder op voor de bezoekers.

Systeem

In de hoop de schade beperkt te houden bracht Van Bronckhorst na rust middenvelder Jens Toornstra in voor vleugelaanvaller Steven Berghuis.

"In de tweede helft hebben we ons systeem wat veranderd", liet de trainer weten. "Zo wilden we ook spelen. We wilden meer aan de bal komen."

Van Bronckhorst denkt niet dat Feyenoord meer kans had gemaakt als zijn ploeg in een systeem met vier verdedigers was begonnen aan de wedstrijd. "Ik denk dat dat niks had uitgemaakt. We kregen uit drie standaardsituaties een goal tegen."

"Manchester City is een van de topteams in de wereld", besloot Van Bronckhorst. "Dan moet je niet zo beginnen als wij begonnen vandaag."

